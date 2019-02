Kutná Hora - Vlašský dvůr v Kutné Hoře čeká rozsáhlá rekonstrukce za 120 milionů korun. Z toho zhruba 89 milionů korun má pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a téměř 31 milionů korun zaplatí město. Přijetí dotace v úterý schválili městští zastupitelé.

Vlašský dvůr v Kutné Hoře | Foto: Deník/Irena Blahníková

O projektu, díky kterému by se mohla památka, kde mimo jiné sídlí i vedení města, stát bezbariérovou, jednalo 26 zastupitelů. Pro přijetí dotace se jich nakonec vyslovilo 24 a 2 se hlasování zdrželi.

Nyní naberou věci spád. Co nejdříve bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a již v květnu by se mělo začít pracovat v parku pod Vlašským dvorem. „Do konce roku by mělo být alespoň 80 procent prací v parku hotových. Následující jaro by pak park mohl být kompletně otevřen," uvedl již dříve starosta Martin Starý.

Nové rozvody i expozice

Stavební práce přímo ve Vlašském dvoře budou trvat déle. Měly by být hotovy do konce roku 2018 a v prvním pololetí roku 2019 se ještě počítá s dokončovacími pracemi. V bývalé středověké mincovně, která je mimo jiné sídlem městského úřadu, je potřeba udělat nové rozvody vody, elektřiny a kanalizace. V budově mají vzniknout i nové expozice, obnovit se má také sousední park.

"Revitalizace představuje nejen stavební rekonstrukci budov Vlašského dvora a přilehlého parku, ale také zpřístupnění nových prostor veřejnosti a pro návštěvníky zatraktivnění této národní kulturní památky v samotném centru městské rezervace UNESCO," řekla Aneta Nedvědová z Průvodcovské služby Kutná Hora, která se na přípravě projektu podílela. Cílem je kromě obnovy památky také zvýšení návštěvnosti městského centra města a navrácení života do parku.

Bezbariérový přístup

Součástí prací bude instalace výtahu a zajištění bezbariérového přístupu do budovy i parku, zateplení půdy a vznik nových depozitářů. Plánovány jsou i náročné restaurátorské práce při obnově části původních interiérů do novogotické podoby z přelomu 19. a 20. století.

Rekonstrukce kanceláří městského úřadu z přidělené dotace financovat nelze. Radnice se přesto rozhodla pro celkovou rekonstrukci všech prostor v rámci jedné stavební akce. "Jen zateplením půdy a výměnou části oken město ušetří 740 GJ energie za rok, což je zhruba 370 tisíc korun ročně," uvedl starosta Martin Starý.

Vlašský dvůr je komplexem staveb z 13. a 14. století, jeho historie souvisí s bohatým nalezištěm stříbra. Jméno získal zřejmě po vlašských mistrech, které král povolal z Florencie.

