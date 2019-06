Střední Čechy – Závěrečný účet za loňský rok, dotační programy, které jsou ještě aktuální pro ten letošní, ale třeba i schvalování memoranda o spolupráci s Kyjevskou oblastí na Ukrajině, jež by mělo více otevřít dveře pro užší partnerské, přátelské i ekonomické vazby. To je několik významných bodů z programu pondělního jednání středočeských zastupitelů.

Krajský úřad Středočeského kraje - ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Divíšek

Ti se ke svému 19. zasedání sejdou v budově krajského úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově v 10 hodin – a podle dřívějších zkušeností lze počítat s tím, že debatovat by mohli nejspíš do podvečera. Jednání je přístupné veřejnosti – sledovat to, co se v jednacím sále právě odehrává, však zájemci budou moci i na dálku – díky videopřenosu na kr-s.cz/stream zastupitelstvo.