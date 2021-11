Ti se podle jejích slov vracejí k programovému prohlášení rady kraje, sepsanému loni na podzim při vzniku koalice po krajských volbách, aby si ověřovali, zda kraj vedou v souladu s tehdy dojednanými cíli.

Spokojenost s tím, že se to daří, hejtmanka v pondělí netajila. Současně však připomněla, že se věci vyvíjejí – a ne vše, co psáno, platí do posledního písmene. Reagovala tak na upozornění, že hned první bod kapitoly Bezpečnost, IZS a krizový management zní: „Vytvoříme sklady ochranných pomůcek, ve kterých budou připraveny dostatečné zásoby. Informace o stavech skladů budou veřejné a aktualizované vždy do 24 hodin.“ Další pak hovoří o vytvoření krajského informačního systému s neustále aktuálním přehledem o lékařích, zdravotnických zařízeních, domovech seniorů, sociálních zařízeních, zdravotnické záchranné službě, o jejich potřebách ochranných pomůcek i o aktuálních skladových zásobách těchto pomůcek i dalšího potřebného materiálu.

Nyní, kdy to vypadá, že se hlásí další vlna koronavirové pandemie, slibované seznamy nejsou k nalezení. Krajští radní tyhle plány přehodnotili, vysvětlila Pecková. „V praxi se ukázalo, co funguje,“ konstatovala. S tím, že seznamy s denně aktualizovanými stavy zásob nejsou potřebné – stejně jako samotné sklady. Na rozdíl od loňska, kdy ochranných pomůcek byl zoufalý nedostatek nejen ve středních Čechách, ale vlastně po celé Evropě a prakticky po celém světě (což se odrazilo i v přemrštěných cenách), nyní s nákupem tohoto materiálu není problém.

Radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) připomněl, že krajské sklady ochranných pomůcek vytvořené před nástupem nynější koalice byly zrušeny a vyklizeny s tím, že uskladněný materiál byl většinou přinejmenším na hraně expirace. Krajské slady už nejsou potřeba, když zdravotnická zařízení mají vlastní zásoby, jež není problém doplňovat; stačí objednat u dodavatele. Určité zásoby nicméně kraj podle Pavlíkových slov přece jen udržuje, aby bylo možno reagovat v případě krátkodobého výpadku dodávek.