„Jakkoli jsme se snažili udržet školu v chodu, šíření viru bylo silnější. Do karantény padaly v úterý ráno další třídy, každou hodinou přibývají žáci s pozitivním PCR testem a k tomu odpadají další pedagogové,“ vysvětlil Havelka. Lokální třídní karantény už nedokázaly zabránit šíření covid-19, navíc třídy navštěvuje nemálo sourozenců, a tak se nedá předejít šíření nemoci, kterou děti přinesou z domova.

Uzávěra školy začne ve středu 15. září a potrvá do 24. září. „Může dojít i k posunu o několik dní, pokud se ještě PCR testem ze 13. a 14. září prokáže přítomnost pozitivního žáka ve škole,“ oznámil ředitel rodičům. Škola tak přechází na distanční výuku, děti, které nemají nařízenou karanténu, mají umožněn volný pohyb.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.