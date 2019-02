Střední Čechy - Přes 190 tun potravin měsíčně, za celý rok více než dva tisíce tun. To je množství jídla, které loni prošlo sklady Potravinové banky Praha a Středočeský kraj a zamířilo k potřebným. Potravinová banka přerozděluje věci potřebné k živobytí, které získává zadarmo od výrobců i obchodních řetězců. Ty by se totiž bez jejího přičinění staly odpadem. Neprodejné navzdory tomu, že je lze dále využít - zpravidla kvůli končící době spotřeby nebo z důvodu poškození obalu.

Národní potravinová sbírka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Karel Pech

I když bývá ze všech stran slyšet, jak se nám vede dobře a nouzí v aktuálních časech prosperity nikdo trpět nemusí, zkušenost pracovníků banky tento optimismus poněkud krotí. Žadatelů o darování jídla neubývá. Právě naopak: jejich počty se stále zvyšují. Tato organizace dokonce loni zavedla novinku: vydávání potravinových balíčků třikrát týdně pro jednotlivce v nouzi.

Nejde přitom o aktivitu, která by umožňovala „ušetřit“ za nákup běžným občanům. Podmínkou k získání této podpory je doporučení z úřadu práce nebo sociálního odboru na radnici. Většími odběrateli jsou pak organizace, jež zajišťují pomoc potřebným. „Lidem bez domova, dětem bez rodičů, osamělým matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech,“ upřesnila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Zástupci kraje jsou s bankou v kontaktu dlouhodobě a poskytují příspěvky na zajištění činnosti.

Letošní podpora by měla dosáhnout 450 tisíc korun. Vyplývá to z usnesení středočeských radních – konečné slovo při schvalování příspěvku však budou mít při svém hlasování zastupitelé. „Rádi tuto částku formou neinvestiční dotace potravinové bance poskytneme, protože je to pomoc pro dobrou věc,“ předpokládá hejtmanka kladný výsledek.

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, která funguje jako zapsaný spolek, provozuje tři sklady. O zajištění provozu se stará vcelku nevelký tým: pět skladníků, tři řidiči a dvě administrativní síly. K vybavení patří čtyři nákladní auta, dva užitkové vozy, tři vysokozdvižné vozíky – a pak ještě a dvě chladicí a mrazicí zařízení.

Jde o neziskovou organizaci, která dlouhodobě funguje nízkonákladově, nicméně bez příspěvků se její činnost neobejde. Pravidelně sice dostává provozní dotace od ministerstva zemědělství – ty však na pokrytí celoročních nákladů nestačí. Peníze z poskytnutého příspěvku tak spolek využije především na zaplacení nájmu skladů, úhradu energií, pohonných hmot, ale i na mzdy a odvody či údržbové nebo opravářské práce.