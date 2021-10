Z „komplikací“ provázejících volby ve středních Čechách Deník zachytil zejména stesky některých volebních komisí, že část občanů odmítá nosit ve volební místnosti respirátor. V takových případech se volební komise snažila o to, aby se dotyční nedostali do kontaktu s jinými lidmi – a po jejich odchodu následovala dezinfekce.

Deníku to potvrdil vedoucí oddělení přestupků a správních agend krajského úřadu Petr Franěk. „Volební účast ve Středočeském kraji dosahuje kolem 35 procent,“ konstatoval.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.