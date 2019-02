Střední Čechy /MAPA/ - Snazšího zaparkování před přestupem na vlak nebo autobus nebo před vyřizováním svých záležitostí ve městě by se za pár let měli dočkat Středočeši, kteří z vesnic, kde žijí, přijíždějí k rušnějším místům autem. V plánu je zřízení nových záchytných parkovišť typu P+R. Celé řady parkovišť.

Záchytné parkoviště P + R. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Žádná sláva, zhodnotí nejspíš současnou situaci většina motoristů – pokud tedy rovnou nesklouznou k peprnějšímu výrazivu. Záchytných parkovišť pro přijíždějící auta, do jejichž budování se v minulosti pustily jen některé radnice (a vesměs je umístily u nádraží nebo zastávky), je málo – a jejich kapacita zdaleka nedostačuje.

Chystají se stovky míst

Na časy se blýská v dalších osmi městech a jednom městysu. Benešov, Cerhenice, Český Brod, Dobřichovice, Milovice, Pečky, Příbram, Řevnice a Sázava využily možnosti ucházet se o dotace v rámci metropolitní oblasti ITI. Chystají devět parkovišť P+R, na něž by se mělo dohromady vejít bezmála 850 aut.

Aktuálně se v rámci dotačního programu ITI vyhodnocuje další, v pořadí již třetí výzva k podávání přihlášek k projektovým záměrům na vybudování záchytných parkovišť P+R, B+R a dopravních terminálů. Čtvrtá výzva se pak ještě chystá na příští rok. Podle krajského úřadu tak existuje naděje na vybudování až 1750 nových parkovacích míst. Dalších 20 projektů navíc ve středních Čechách slibují studie zadané Ropidem – Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy.

Kraj vybral jedenáct míst

Nejnovější pro řidiče příznivá zpráva přišla z hejtmanství. Středočeští radní v pondělí odsouhlasili projektový záměr nazvaný Výstavba krajských záchytných parkovišť P+R hovořící o vybudování 11 nových ploch s velkou kapacitou, jež mají pojmout automobily z širokého okolí. Radní tak schválili návrhy vzešlé z dlouhodobé práce týmů odborníků krajského odboru dopravy a partnerské organizace Ropidu – Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK).

„Velká ‚krajská‘ záchytná parkoviště by měla být vybudována u hlavních radiál dopravních tahů do Prahy, tedy v místech, kde lze přestoupit na kapacitní příměstskou integrovanou dopravu; především na železnici,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

P+R, B+R, K+R. Co to znamená?Místa pro přestup z individuální dopravy na veřejnou:

- P+R (Park and Ride) = zaparkuj auto u zastávky či stanice a pokračuj jako cestující

- B+R (Bike and Ride) = odstav kolo a pokračuj jako cestující

- K+R (Kiss and Ride) = vystup z auta, jímž tě někdo přivezl, a pokračuj jako cestující

Zvolením vhodných míst ovšem podle slov ředitele IDSK Pavla Procházky přípravné práce teprve začínají. „Nyní bude zpracována územně-technická studie, která prověří, zda je vůbec reálné navržené lokality pro vybudování velkokapacitních parkovišť skutečně využít,“ chladí Procházka elán těch, když by užuž chtěli vyhlížet, kdy se poprvé kopne do země. S tím, že výběrové řízení na zpracovatele studie kraj vypíše počátkem příštího roku.

Teprve podle závěrů studie budou pokračovat další přípravné práce. Právě ona by také měla více napovědět o přesném umístění parkovišť, jejich kapacitě – a rovněž o potřebných úpravách umožňujících snazší přestup na veřejnou dopravu.

Pomoci mají dotace

O přesných termínech je tedy zatím předčasné hovořit. Kolem peněz je nicméně jasněji už nyní. Vybudování 11 navrhovaných „velkoparkovišť“ by podle předpokladů mělo přijít na 488 milionů korun s DPH. Představitelé kraje počítají s tím, že 85 procent nákladů by mělo být hrazeno z evropských zdrojů, pěti procenty by přispěl stát – a desetina by se platila z krajského rozpočtu v letech 2020 až 2023. Jde tedy o plány spadající převážně až do příštího volebního období.

Naopak krajské dotace pro radnice, jež se samy budou chtít pustit do budování menších záchytných parkovišť, slibuje hejtmanka Jermanová. Tedy – výslovně neslibuje, ale naznačuje. „Vedení kraje zvažuje zřídit fond pro středočeské obce, ze kterého by mohly být financovány vybrané přípravné fáze budování parkovišť P+R,“ konstatovala.

Kde mohou Středočeši výhodně přestupovat na veřejnou dopravu



* Významná již fungující parkoviště P+R:

- Beroun (184 míst)

- Černošice-Mokropsy (88 míst + 10 stání pro kola)

- Český Brod (3 parkoviště s 270 místy)

- Dobřichovice (185 míst)

- Chýně (8 míst + 10 stání pro kola)



* Větší záchytná parkoviště chystaná radnicemi:

- Benešov (182 míst + 50 stání pro kola)

- Cerhenice (70 míst)

- Český Brod 1 (15 míst + 80 stání pro kola)

- Dobřichovice (110 míst)

- Milovice (53 míst)

- Pečky (77 míst)

- Příbram (187 míst + 32 stání pro kola)

- Řevnice 1 (112 míst + 108 stání pro kola)

- Sázava (38 míst + 12 stání pro kola)



* Záměr kraje na výstavbu parkovišť P+R (má jít o záchytná parkoviště s větší kapacitou pro možnost příjezdu lidí ze širšího okolí; prozatím však bez podrobných informací k jednotlivým projektům):

- Čerčany – Pyšely

- Dubenec-Skalka

- Hostivice

- Jesenice

- Mstětice-Zeleneč

- Roztoky

- Rudná/Nučice

- Říčany (západ)

- Strančice

- Tuklaty

- Zdiby



* Další zamýšlená odstavná parkoviště – v různých stadiích příprav:

- Pouze P+R pro auta: Beroun (350 míst), Byšice 1 (50), Čerčany 1 (21), Český Brod 2 (130), Čtyřkoly (32), Hovorčovice 3 (35), Kladno (95), Kojetice 1 (21), Libčice nad Vltavou 1 (25), Libčice nad Vltavou 2 (28), Libčice nad Vltavou 3 (9), Loděnice (52), Měšice 2 (14), Měšice 3 (10), Mirošovice 2 (21), Mstětice (37), Neratovice (37), Poříčany (80), Úvaly (450), Zadní Třebaň (24)

- Včetně B+R, tedy i s místy pro jízdní kola: Brandýs nad Labem (316 míst + 76 stání pro kola), Bystřice 1 (30 + 15), Bystřice 2 (25 + 14), Bystřice 3 (137 + 30), Byšice 2 (46 + 8), Čerčany (100 + 30), Čerčany 2 (25 + 18), Dolní Břežany (200 + 20), Hovorčovice 1 (14 + 2), Hovorčovice 2 (10 + 7), Hradištko (20 + 10), Jinočany 1 (59 + 30), Jinočany 2 (60 + 30), Karlštejn 1 (56 + 30), Karlštejn 2 (50 + 20), Kojetice 2 (31 + 18), Kralupy nad Vltavou (250 + 150), Lysá nad Labem (156 + 10), Mělník (89 + ?), Měšice 1 (25 + 10), Mirošovice 1 (70 + 32), Mnichovice (37 + 10), Rudná u Prahy 1 (40 + 30), Rudná u Prahy 2 (40 + 30), Řevnice 2 (112 + 30), Senohraby (50 + 3), Stochov (20 + 30), Štěchovice (45 + 10), Velvary (55 + 12), Vrané nad Vltavou (14 + 10), Všenory (51 + 30)



* Kde se doporučuje přestoupit na hromadnou dopravu po příjezdu autem do Prahy

- Parkoviště P+R: Černý Most 1 (294 míst), Černý Most 2 (131), Depo Hostivař (169), Chodov (653), Ládví (78), Letňany (633), Nádraží Holešovice (74), Opatov (208), Radotín (36), Rajská zahrada (88), Skalka 1 (63), Zličín 1 (83), Zličín 2 (61); dále parkoviště nehlídaná a neplacená, s možností stání maximálně 12 hodin: Běchovice (92), Kotlářka (184), Nové Butovice (57), Písnice (95), Skalka 2 (74), Švehlova (128)

- Zastavení K+R pro vysazení spolujezdců (s možností stát do 3 nebo 5 minut) – ve směru do centra: Bořislavka, Dejvická, Florenc, Háje 1, Háje 2, Hostivař, Hradčanská, I. P. Pavlova, Kačerov, Kobylisy, Ládví, Letňany, Nádraží Veleslavín, Náměstí Míru, Nemocnice Motol, Nové Butovice, Opatov, Petřiny, Prosek 1, Prosek 2, Radlická, Vltavská, Vypich, Zahradní Město, Želivského; ve směru z centra: Černý Most, Hradčanská, Kačerov, Letňany, Nemocnice Motol, Opatov, Petřiny, Radlická, Radotín

Velkou mapu Krajského úřadu Středočeského kraje najdete ZDE.



Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Pražská integrovaná doprava, Integrovaná doprava Středočeského kraje