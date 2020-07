Na čtyřech místech se kraj chystá vybudovat modulární stavby, jež budou od samého počátku přizpůsobeny potřebám záchranářů. A „ve svém“ záchranka ještě ušetří.

Malé stěhování, velká změna

Že někdy stačí přesídlit za roh, aby se poměry výrazně změnily, čerstvě ukazuje příklad z Brandýsa nad Labem. Tam se působiště Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje přesunulo z rušného průmyslového areálu, kde vypršela platnost smlouvy, jen o pár desítek metrů; přesto však do klidu a zeleně. Do bývalého učiliště u vily Františka Melichara, jež po sloučení se střední zemědělskou školou utlumilo výukový program. Záchranáři tam zatím využívají patro jedné z budov – počítá se však s tím, že až budou z dílny v přízemí vystěhovány stroje, najde tam garáž trojice sanitek nyní parkujících venku. „Je to oáza klidu, kde je i slyšet zpívat ptáky,“ pochvaluje si primářka krajské záchranky pro Prahu-východ Jana Stehlíková. Stejně jako oceňuje to, že už nebude třeba žádat o pomoc strážníky, aby pomohli s uvolněním výjezdu pro sanitky, někdy omezeného čekajícími kamiony, či se bát o pneumatiky kvůli sousedství míst, kdy se pracuje s kovovým odpadem.

I když i nahoře se nové působiště teprve zabydluje (přičemž třeba pokoje pro řidiče vznikly díky sádrokartonovým přepážkám z někdejší školní třídy a další bývalá učebna dnes slouží jako zázemí s počítači i odpočinková místnost a bude se využívat rovněž ke školením), primářka Stehlíková má z přesídlení velkou radost. Jak díky změně prostředí, které podle ní přineslo velké zlepšení už ve chvíli, kdy se část úprav ještě bude dodělávat, tak i kvůli finančním souvislostem. Zatímco v dřívějším působišti platila záchranka komerční nájem ve výši 50 tisíc korun měsíčně, ve školním areálu, který patří kraji, bude řešit jen výdaje za energie, upřesnil ředitel krajských záchranářů Jiří Knor.

Kraj se chystá stavět

Změnu týkající se placení oceňuje i středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) – nicméně Deníku zdůraznil, že mu záleží především na kvalitě prostředí, odkud záchranáři vyjíždějí za svými pacienty. „Nemůžeme po nich chtít, aby při záchraně životů a zdraví podávali špičkové výkony – a pak se vraceli do nedůstojného prostředí,“ připomněl, že na úrovni 21. století musí být nejen vybavení sanitek, ale i zázemí pro jejich posádky.

Na totéž ostatně upozornil už v únoru v Kostelci nad Černými lesy, kde se výjezdové stanoviště přestěhovalo z již zcela nevyhovujícího teskobaráku v areálu někdejšího plicního sanatoria do nově upravených prostor v městském domě, který pro ně radnice nechala zrekonstruovat. Byť s vědomím, že za čas záchranka chystá další přesídlení.

Právě v Kostelci kraj chystá výstavbu první z budov určených přímo pro záchranáře, jež by s využitím modulárního systému, který stavbu zrychlí i zlevní, měly vzniknout hned na několika místech středních Čech. Včetně Slaného, kde nepůsobí krajská záchranka, ale posádky Asociace samaritánů ČR. Kraj také v souvislosti s umístěním základen záchranné služby jedná o spolupráci s hasiči.

Změny chystané pro záchranáře

- Kostelec nad Černými lesy: připravuje se výstavba výjezdové základny v nynějším silničářském areálu, jež by měla být prvním ze zamýšlených modulárních objektů (čili „kontejnerových“; z prefabrikovaných dílů) – a již končí výběrové řízení na dodavatele

- Slaný: kraj pomýšlí na stavbu v areálu nemocnice; nyní se jedná o směně pozemků, jež by měla být dokončena ještě letos – a stavět by se mohlo v příštím roce

- Říčany: kraj má vyhlédnuté pozemky, na nichž se plánuje stavba nové základny – pravděpodobně také modulárního objektu

- Benešov: připravuje se výstavba nového objektu v areálu krajské Nemocnice Rudolfa a Stefanie (v blízkosti dílen krajské záchranky, na niž upozorňují zaparkované vysloužilé sanitky, dobře viditelné ze silnice I/3 směřující do jižních Čech)

- Roztoky (u Křivoklátu): projekt výstavby zbrojnice pro dobrovolné hasiče již počítal i s umístěním výjezdového stanoviště záchranné služby, nyní se jedná o podmínkách užívání



Zdroj: Robert Bezděk, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví