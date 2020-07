Právě ten nakonec usedl za volant, když k němu slavnostně předávané klíčky doputovaly od krajského radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO) přes ředitele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Jiřího Knora.

Obnova aut bude pokračovat

Českobrodská sanitka za 3,3 milionu korun byla posledním ze sedmi shodných vozidel z aktuální dodávky, vybavených tak, že vlastně představují pojízdné jednotky intenzivní péče. Předchozích šest aut záchranáři převzali již v červnu. Dalších osm sanitních vodidel je objednáno; na jejich příjezd se krajští záchranáři mohou těšit na podzim.

A pokračování v modernizaci vozového parku se chystá, připomněl ve středu radní Bezděk. „Krajská rada před několika dny schválila vyhlášení výběrového řízení na dalších deset vozů – a celkové náklady na jejich pořízení se předpokládají ve výši 30 milionů korun,“ poznamenal.

Menší neznamená horší

Budou tato auta v něčem jiná, jestliže se počítá s tím, že každé vyjde zhruba o tři sta tišíc korun levněji než vozy z aktuální dodávky? Budou – i nebudou. Z pohledu pacienta není rozdíl, vysvětlil Deníku ředitel Knor, že vybavením půjde o totožné sanitky s možností poskytovat stejnou péči. Rozdíl bude ve velikosti nástavby, což však funkčnost neovlivní; jen poznamená komfort posádky.

Nejde však o nic zásadního, upozornil primář Kučera, že auta s takovouto nástavbou o menším prostoru standardně používají třeba záchranáři v krajích Karlovarském či Pardubickém. Byť nepřekvapí, že prostornější vozy jsou u záchranářů oblíbenější.

Nad laickou představou, že levnější auta by mohla být i na jiném podvozku, však záchranáři vrtí hlavou: tak to není; opět by mělo jít o volkswageny s motorem V6 a náhonem na všechna čtyři kola. Ten je podle Knorových slov důležitý; sanitka si leckdy musí poradit s terénem, který by byl náročný i pro pěší.

A zůstane u osvědčeného modelu. Jednak proto, že se vejde do všech záchrankou používaných garáží (což, jak už bylo prověřeno, by v případě změny někde platit nemuselo), jednak je to podle Knorových slov výhodné kvůli jednotnému servisu.

Kilometry středočeských záchranářů



- Sanitní vozidla Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje denně vyjíždějí zhruba k 350 zásahům



- Na vozidla jezdící zachraňovat zdraví a životy musí být vždy spolehnutí – někteří pacienti jsou přímo ohroženi na životě



- Průměrně sanitní vůz středočeské záchranky najede za rok 70 tisíc kilometrů



- Každý rok dochází k nárůstu počtu výjezdů záchranné služby, což znamená i rychlejší opotřebení sanitních vozů; k tomu přispívají také jízdy v terénu, nesrovnatelné s provozem na městských komunikacích



- Životnost vozidel v takzvaném ostrém provozu představuje zhruba 400 tisíc najetých kilometrů; pak auto může jezdit dál, avšak nelze zaručit požadovanou spolehlivost



- Vysloužilé sanitky záchranáři nabízejí ostatním příspěvkovým organizacím kraje, nemocnicím, případně jsou přes bazary prodávány i veřejnosti – a zájem je značný; nejčastěji jsou žádány dětskými centry či organizacemi poskytujícími služby seniorům



Zdroj: Jiří Knor, ředitel ZZS Středočeského kraje