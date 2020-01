Počítají s tím alespoň podmínky otevřeného výběrového řízení na nákup osobních ochranných pracovních prostředků, k jehož vypsání dali souhlas středočeští radní (záchranka je totiž příspěvkovou organizací kraje). S tím, že vyhlášeno má být nejpozději do konce dubna.

Rozhodující nemá být jen nabídková cena. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v úterý uvedla, že podmínky jsou nastaveny tak, aby se přihlíželo také například k uživatelskému komfortu, provedení výrobku i dalším vlastnostem – například k váze. Zdůraznila, že pro práci zdravotnických záchranářů je obzvlášť podstatné, aby se cítili co nejlépe za jakýchkoli podmínek: ať je horko nebo mráz, i když leje nebo fičí vichr. „Často jsou vystaveni velmi náročným a nepříznivým podmínkám. Zaslouží si při své práci co největší komfort – a právě oblečení a obuv mohou sehrát důležitou roli,“ nastínila, co by měla přinést chystaná nadlimitní veřejná zakázku vyhlášená v otevřeném řízení.

Čepice za 350 tisíc, boty za čtyři miliony

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje bude činit 53,47 milionu korun, přičemž:

- předpokládaná hodnota části A (bundy, kalhoty a mikiny) dosahuje 43,12 milionu korun včetně DPH;

- části B (trika a polokošile) činí 6 milionů korun včetně DPH;

- části C (čepice) 350 tisíc korun;

- části D (kotníková obuv a polobotky) 4 miliony korun včetně DPH



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje