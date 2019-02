Střední Čechy – Desetiletý trest za pokus o upálení dvou lidí platí, na lednovém verdiktu středočeského krajského soudu v úterý odvolací senát Vrchního soudu v Praze nic nezměnil. Soud vyšší instance se ztotožnil s míněním krajského soudu, který se po posouzení všech okolností případu rozhodl pro trest pod dolní hranicí sazby stanovené trestním zákoníkem.

Soud. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Za vražedné jednání zaměřené vůči více osobám by měl být ve hře pobyt ve vězení v trvání 15–20 let. V platnosti také zůstává rozhodnutí o povinnosti nahradit škodu zaplacenou pojišťovnami a uhradit i zásah hasičů: dohromady to dělá 320 tisíc korun.

Úterní verdikt udělal pravomocnou tečku za dramatem, které se loni 20. března večer odehrálo v chatové osadě v lokalitě V Hlubokém poblíž Rudné na Praze-západ. Dnes 62letý Zdeněk Ch. tam dorazil jako mstitel: za svou bývalou manželkou a mužem ze sousední chaty, který se stal jejím novým partnerem zrovna při oslavě jeho vlastních šedesátin. Přinesl si kanystr s benzinem, jímž se ženu pokoušel polít. Když před ním bývalá partnerka utekla do chaty svého nového druha, zapálil alespoň dveře. A pak také okno, jímž se majitel snažil vézt ven. I na toho se snažil chrstnout hořlavinu, avšak bez úspěchu.

Když si odskočil podpálit sousední nemovitost patřící jeho bývalé (kam s ní kdysi jezdil), vrátil se k již částečně uhašené chatě svého soka. S ním se dostal do potyčky, v níž neuspěl: tento muž ho přemohl, i když útočník vytáhl z kapsy nůž, a přidržel na zemi až do příjezdu přivolané policejní hlídky. Kriminalistům pak Zdeněk Ch. přiznal, že měl dlouhodobě v úmyslu zabít bývalou manželku, jež mu dala košem, a pak spáchat sebevraždu. U soudu však výpověď změnil: tvrdil, že ji chtěl jen „postrašit“, poničit vylepšení, které na její chatě postavil vlastníma rukama – především plot či zateplení – a k tomu ji ještě poškodit propícháním pneumatik auta. Tvrzení, že neměl v úmyslu nikomu ublížit, však soudy neuvěřily.