Z Prahy do Všetat začala velká výluka. Kvůli mostu i nové zastávce

Cestování vlakem z Prahy do Neratovic a dál na severovýchod do Mladé Boleslavi či do Jizerských hor je od soboty výrazně komplikovanější. Správa železniční dopravní cesty zahájila včera nepřetržitou výluku z Prahy do Všetat, která potrvá do 15. července. Poté budou jezdit vlaky z Prahy do Neratovic, dál ale znovu nepojedou: až do 1. září bude neprůjezdný úsek z Neratovic do Všetat.

Důvodem výluky je několik oprav na trati i příprava výstavby nové zastávky Neratovice-sídliště. „V rámci finální stavby nakonec dojde k vybudování bezbariérového nástupiště v délce 120 m, které bude vybaveno dvěma přístřešky pro cestující, přístřeškem pro jízdní kola a v rámci řešení přístupů k zastávce bude nově zřízen zabezpečený přechod pro pěší, který nahradí stávající vyšlapaný přechod přes trať v ose ulice Dr. E. Beneše,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Místo vlaků autobusy Největší akcí je oprava železničního mostu přes Labe, která potrvá až do konce srpna. Kromě akcí v Neratovicích dojde současně k opravám u odbočky Skály nebo v Praze-Čakovicích. Všechny vlaky jsou nahrazeny autobusy. Autobusy jsou vedeny k metru C na konečnou do Letňan, pouze noční spoje jsou vedeny k zastávce OC Čakovice a dál pak až na pražské

hlavní nádraží. Vysočany v novém a další zastávka. Trať na Hradec Králové se zlepší Přečíst článek › Zcela zastaven je do 15. července provoz na lince S34 z Masarykova nádraží do Čakovic, další vlaky KŽC Doprava (Kokořínský rychlík a Podtrosecký rychlík) budou z důvodu výluky vedeny přes Lysou nad Labem. České dráhy radí cestujícím, kteří jedou dál za Všetaty, například do Mladé Boleslavi či Turnova, aby využili spíše rychlík na Hradec Králové a přestoupili v Nymburce na rychlík do Mladé Boleslavi. Jízdenky platné mezi Neratovicemi a Prahou po trati 070 platí i na tratích 092 Neratovice – Kralupy nad Vltavou, 090 Kralupy nad Vltavou – Praha, cestující při jízdě oklikou nedoplácejí rozdíl jízdného. Kompletní výlukový jízdní řád je na stránkách ČD. Turistická sezona začíná. Na Pražském semmeringu pojedou parní vlaky Přečíst článek ›

Autor: Jan Sůra