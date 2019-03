Střední Čechy - Dvaadvacet. To je počet potvrzených případů onemocnění spalničkami, které byly ve Středočeském kraji nahlášeny během prvního čtvrtletí; od počátku ledna do konce března.

Spalničky - ilustrační foto | Foto: Stutterstock.com

V pátek o tom informovala ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová. „Jednalo se o čtyři děti do jednoho roku, tři děti mezi jedním a čtyřmi roky, tři děti ve věku od 10 do 15 let, jednoho mladistvého a jedenáct dospělých,“ upřesnila Rumlová, jež současnou epidemiologickou situaci hodnotí jako „zvýšený výskyt“.