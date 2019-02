Střední Čechy - Zdravotní komplikace stavebníka, problémy se stavebním povolením, potřeba rozsáhlejší rekonstrukce v domě, než se zprvu zdálo, ale i nespolehlivost dodavatelů nebo fakt, že „nejsou lidi“ a prostě se nedaří nacházet firmy, které by měly dostatečné kapacity.

To jsou podle náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriela Kovácse (ANO) nejčastější těžkosti, které Středočechům komplikují výměnu starých kotlů nízkých emisních tříd za moderní zdroje tepla s ekologickým provozem. Kovács to uvedl v souvislosti s takzvanými kotlíkovými dotacemi, jejichž příjemci mají povinnost dokončit výměnu do sedmi měsíců od podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.