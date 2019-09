Nabídku jako ulitou pro ty středočeské regiony, kde se často hovoří o inovacích, zavádění nových technologií a takzvaných smart neboli chytrých řešeních, zveřejnilo v pátek ministerstvo průmyslu a obchodu. Hledá města a obce, které chtějí být chytré – a využít k tomu vysokorychlostní internet v rámci budoucích 5G sítí. Společně s ministerstvem pro místní rozvoj vypisuje ministerstvo průmyslu soutěž, do níž se mohou hlásit starostové mající zájem, aby se právě u nich testovaly 5G technologie pro chytrá města.

Řídící centrum systému smart city - ilustrační foto. | Foto: Antonín Schejbal

Nabídka je míněna zcela vážně. „Aby se vše co nejlépe připravilo, resorty nyní zjišťují, jaké samosprávy mají zájem stát se co nejdříve chytrými městy,“ vysvětlila v pátek Štěpánka Filipová z ministerstva průmyslu. S tím, že pokud starostové a starostky (či případně jiní radní) mají chuť se přidat, mohou se přihlásit prostřednictvím internetového formuláře; ten je dostupný například prostřednictvím odkazu. Lze si to promyslet, ale není radno váhat dlouho. „Termín pro vyplnění formuláře, což je první předpoklad účasti v soutěži o testování 5G sítí, je 30. září,“ upozornila Filipová.