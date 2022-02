Nemovitost v chatové oblasti, kterou proslavil právě Hrabal svým dílem, nedávno kraj za 9,9 milionu korun koupil od rodiny, jíž svou chatu spisovatel odkázal – a má v úmyslu vybudovat tam jeho památník. Že si to ještě vyžádá nějaké úsilí, mohou přijít obhlédnout právě lidé, kteří se v sobotu přijdou podívat na současný stav.

„Jeho život i dílo jsou bytostně spjaty nejen s Polabím, Nymburkem a Kerskem, kde trávil velkou část svého života, ale také například s Kladnem,“ připomněla Dlouhá k osobě spisovatele. S odkazem na to, že podněty pro svá díla čerpal Hrabal nejenom v Kersku, ale mimo jiné také v nymburském pivovaru (tam visí pamětní deska v místech, „kde čůrají psi“), na vlakové stanici v Kostomlatech nad Labem anebo v Kladně, kde od roku 1949 žil a pracoval v ocelárnách. „Do Hrabalových děl se promítl starobylý kolorit Nymburka, kde trávil své dětství a mládí, i ojedinělá atmosféra zdejšího pivovaru a s ním spojených lidí. Nymburské náměstí Přemyslovců zdobí lavička se sochou spisovatele a koček,“ zmínila Dlouhá, co je pro místní samozřejmost, ale návštěvníkům by nemělo uniknout. Kočky se tam neobjevily náhodně. Dělaly Hrabalovi společnost i během pobytu v chatě s evidenčním číslem 0274 v kerském lese, zdobí také spisovatelův náhrobek v nedalekém Hradištku.

V rámci mimořádného zpřístupnění chaty si návštěvníci budou moci v sobotu prohlédnout nejen přízemní místnosti, kde se spisovatel zdržoval ponejvíce. Vystaven bude mobiliář získaný spolu s chatou i fotografie zachycující toto vybavení v minulosti. Malá výstavka v prvním patře stručně představí historii chaty, osobnost Bohumila Hrabala i plán, jak chatu bude využívat Polabské muzeum, které ji dostalo do péče coby svou novou pobočku.

Plánuje se mimo jiné ideové propojení s jinou pobočkou – nyní rekonstruovaným Vlastivědným muzeem v Nymburce, kde část expozice také bude věnována právě Hrabalovi. Z muzea se do chaty vrátí některé předměty, původně pocházející přímo odtamtud. Už nyní tam budou k vidění také fotografie z Hrabalových pobytů v Kersku.

Prosklená veranda dále umožní nahlédnout na částečně zachovanou knihovnu z Hrabalovy pozůstalosti. Vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek ještě radí vydat se po Hrabalových stopách i prostřednictvím naučné stezky mezi Kerskem a Hradištkem.

Režiséra uctí festival nejen s filmy

Významné výročí připadne také na 18. února, kdy by devadesátiny oslavil mezinárodně proslulý filmový režisér a čáslavský rodák Miloš Forman. V den jeho narozenin bude zveřejněn program festivalu s promítáním filmů, přednáškami, besedami s pamětníky i workshopy, který se má konat od 20. do 22. května.

Festivalový program by měly hostit Kino Miloše Formana, Dusíkovo divadlo, ale i další místa ve městě, kde mají herci předvádět různé scény z Formanových filmů a přihlížející budou hádat jejich názvy. Chystá se však třeba i představení režiséra jako šachisty – což leckoho překvapí.

Krajská turistická centrála současně připomíná, že k Formanovi se Čáslav hlásí. Na jeho rodném domě byla loni odhalena busta, ulice, v níž stojí, se dočkala přejmenování na Formanovu. „Stalo se tak i na počest jeho rodičů Anny a Rudolfa, kteří za druhé světové války zahynuli v koncentračních táborech,“ upozornila Dlouhá.