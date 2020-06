Konkrétně se v kraji jedná o 401 tisíc plně zaměstnaných lidí – desetinu z celorepublikových čtyř milionů. V Praze statistiky evidují více než dvojnásobek: 867 tisíc pracovních úvazků. Mimochodem: zatímco ve středních Čechách jejich počet meziročně o pět tisíc poklesl, v Praze se bezmála o dvacet tisíc zvýšil.

Za období od počátku ledna do konce března se hodnota průměrné mzdy, na niž však zhruba dvě třetiny lidí nedosáhnou, ve Středočeském kraji vyšplhala na 34 224 Kč. Proti stejnému období roku 2019 to představuje navýšení o bezmála pět procent – rozdíl dosahuje 1584 Kč. Trend nárůstu se nezastavil, ačkoli do sledovaného období už zasahuje doba koronavirových omezení.

„Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hlavní město Prahu a nad celorepublikový průměr,“ připomněla ve čtvrtek Iva Šnejdová z oddělení informačních služeb středočeské správy Českého statistického úřadu. Pravdou však je, že s celorepublikovou hodnotou výrazně zacvičí pražské cifry – a rozdíl proti celostátnímu průměru (34 077 Kč) nemá kraj vysoký; dělá to jen 147 Kč. Praha vykazuje průměrnou mzdu 42 760 Kč.

Uváděná výše průměrné mzdy bývá většinou jen o něco málo nižší než takzvaná důstojná mzda – tedy předpoklad hrubého příjmu propočtený tak, aby se za něj dalo důstojně žít.