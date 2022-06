Nejen cyklovlaky a cyklobusy

Po středních Čechách jezdí i turistické vlaky, které mají „cyklo“ přímo ve svém označení – s kolem však lze nastoupit i do ostatních spojů. Dokonce pro bicykly nově začal platit speciální tarif v dopravním systému PID. Kola železničáři vezmou i do rychlíku – nicméně u dálkových vlaků je radno pamatovat na včasnou rezervaci: přepravní kapacita bývá omezená.

Mezi prvními doporučeními krajské turistické centrály právě cyklovlaky a cyklobusy nemohou chybět. Takovýto speciální vlak, který má přímo v pojmenování název Brdy, přibližuje výletníky o víkendech a svátcích k jedinečně zachované přírodě v někdejším vojenském újezdu, kde je také k dispozici široká síť asfaltových cest. Souprava, do níž se kol vejde spousta, vyjíždí vždy o víkendech a svátcích z Prahy – a přes Beroun, Zdice, Příbram a Březnici míří až do Blatné.

Vystoupit lze v různých stanicích a zastávkách – a cílem výletu se nemusí stát jen samotné Brdy. V Příbrami zve krajská turistické centrála zvláště k návštěvě hornického muzea či na výšlap k poutnímu místu Svatá Hora. Zájemcům přímo o Brdy radí vydat se především k Padrťským rybníkům, k zámečku Tři Trubky nebo na vrchol Třemšín. A kdo vystoupí v Jincích, může si vybrat, zda vyrazí k jihu do srdce chráněné krajinné oblasti – nebo na sever do Hřebenů s barokním areálem Skalka. Do této oblasti výletníky doveze i pravidelný víkendový cyklobus, který v Dobřichovicích navazuje na vlaky linky S7 a přes Mníšek pod Brdy míří do Kytína. Autobus s vlekem pro kola jezdí ve dnech volna také z Plzně přes Spálené Poříčí do Rožmitálu pod Třemšínem.

Pozornosti cyklistů však krajská centrála cestovního ruchu doporučuje i běžné vlaky – přičemž zvláště v elektrických jednotkách CityElefant nebývá s hledáním místa pro kolo problém. Kola však převezou i speciální výletní vlaky, tradičně zajíždějící o volných dnech do rozmanitých atraktivních lokalit. Cyklistům krajská turistická centrála obzvlášť připomíná historický Kokořínský rychlík s možností výletu ze Mšena do hlubokých lesů i ke skalním útvarům, přičemž lze obdivovat Pokličky, skalní hrad Nedamy, Kokořín, Harasov – nebo obhlédnout Lhotku u Mělníka, kde se dochovala skalní obydlí. Návrat z výletu je pak možný třeba vlakem z Mělníka. Doporučení centrály cestovního ruchu se těší také Rakovnický rychlík, z něhož lze vystoupit třeba v Rakovníku a pak si vyjet podél trati a Rakovnického potoka k hradu Křivoklát. Či ještě pokračovat dál podél Berounky: k Nižboru nebo až do Berouna.

Výletní vlak Cyklohráček má speciální úpravy nejen pro cestující s kolem, ale i pro dětské pasažéry: přímo ve vagonech jsou zřízeny herny. O víkendech a svátcích jezdí nejčastěji z Prahy do Slaného; někdy si však cestu protáhne do Zlonic, kde lze nedaleko nádraží navštívit železniční muzeum. Na standardní trase jsou možné třeba výlety na Okoř, do Zákolanského údolí, Zooparku Zájezd či k rotundě sv. Petra a Pavla na Budči, považované za nejstarší dochovanou stavbu v Čechách. O prázdninových středách však Cyklohráček vyjede i do dalších regionů: výletníky zaveze třeba také k brdským i křivoklátským lesům, do horního Posázaví nebo na Podblanicko.

Lodí po řece i hladině přehrad

Sportovní zážitek z kola lze spojit i s odpočinkem na lodi, radí středočeská turistická centrála. Upozorňuje třeba na výletní plavidlo Blanice, na něž lze nastoupit z oblíbené cyklostezky mezi Poděbrady a Nymburkem. Speciální zážitek pak může nabídnout lodní linka Praha–Mělník, kde se lze svézt kolesovým parníkem Vltava, vypravovaným v hlavní sezoně jednou měsíčně. Doporučení zní: po nasednutí na kolo si počkat na proplutí parníku historickou plavební komorou Hořín se zdvižným kamenným obloukem, přes který vede i cyklistická trasa. Nebo klidně parník sledovat z dálky během šlapání podél Vraňansko-hořínského plavebního kanálu.

Pod hráz slapské přehrady lze z Prahy v sezoně vyrazit opět parníkem Vltava – nebo motorovou lodí Cecílie; za příplatek i s kolem. Vyplatí se pak zajet do obce Slapy a pokračovat po Vltavské cyklistické cestě. Přímo na Slapech je možné využít i lodní dopravu spojující místa na březích přehrady s významnými letovisky; totéž platí na Orlíku.