Odměnou za výlet mohou být kulturní zážitky. Když nezapomenete fotit

/FOTOGALERIE/ Tip na výlet? Zkuste brdské osmistovky! Přesně tak to napsal na facebook Pavel Maňas. Klidně by to ale mohly být i „osmitisícovky“. Vždyť, kde je psáno, že výška zdolávané hory nemůže být udávána v decimetrech. Sám přitom velmi dobře ví, o jakých krásách hovoří. Žije v oblasti pod Brdy, v Příbrami, a pochází z Bezděkova pod Třemšínem.

Kraj nově vyhlásil turistickou soutěž PoSTRČ Kostru. | Foto: Foto: Krajský úřad Středočeského kraje

Svými slovy reagoval na krajem nově vyhlášenou turistickou soutěž PoSTRČ Kostru. Velká písmena nejsou použita náhodně. Jasně signalizují, o jakých výletech je řeč. Jde o cestování po středních Čechách. Přičemž výhrou jsou, alespoň v případě, že cíl cesty za krásami středních Čech byl vybrán dobře a počasí se vydaří, už samotné dojmy a zážitky. Školy podpoří rozvoj dětí i mimoškolními zážitky. Hlavně zažít úspěch Přečíst článek › Hrát je ale možné i o věcné ceny včetně vstupenek na Středočeské kulturní léto. Soutěž trvá až do konce května, přičemž zapojit se není složité. Stačí na výletě pořídit fotografie, zveřejnit je na sociálních sítích a doplnit je hashtagem (klíčovým slovem k vyhledávání témat) #poSTRCKostru. Podmínkou je však zachytit nejenom navštívené místo. Pravidla stanovují, že v záběru nesmí chybět ani samotný soutěžící. Za první zapojené snímky krajský úřad na facebooku poděkoval Jindřišce Šujanové, která sdílela fotografii z výletu do okolí Želíz, Martině Zelenkové, jež hashtagem označila záběry pořízené v průhonickém parku i pod rozhlednou Máminka, a Martině Hlaváčkové, která si s rodinou také vyrazila do okolí Hudlic. Prohlídky za korunu i zážitky s permoníky. Příbramské muzeum rozjíždí sezónu Přečíst článek › „Možná se tam obě Martiny potkaly, ani to nevědí,“ poznamenává úřad na facebooku. S poděkováním se obrací i k Pavlu Maňasovi, nicméně s politováním, že na jím zveřejněných panoramatických záběrech chybí postava. „Bohužel nesplnil podmínku, že musí být na snímku zachycen.“ Kraj dále na sociální síti vybízí: „Cestujte a soutěžte dál." S tím, že soutěž trvá do 31. května. Tak proč nepostrčit kostrou?