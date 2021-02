Sedmdesát devět obětí, mezi nimi i dvě děti, a 239 těžce zraněných, z nichž dětí bylo 14. Tak smutné jsou následky dopravních nehod, k nimž loni došlo ve středních Čechách. Navzdory tomu, že z pohledu porovnání policejních statistik to vlastně byl docela fajn rok. Vzhledem ke zklidnění v době opatření proti šíření koronaviru patřil z pohledu nehodovosti k těm nejpříznivějším. V jiných letech bývá hůř.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Zlepšení se snaží napomáhat kraj, a to tradiční podporou aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pro letošek na to středočeští radní vyčlenili milion korun. Poslouží právě k financování aktivit zacílených na děti, plyne ze slov statutárního náměstka hejtmanky Martina Kupky (ODS). „Patří mezi ně pravidelná soutěž mladých cyklistů, dopravní výchova na dopravních hřištích a další vzdělávací programy určené pro žáky základních a středních škol,“ upřesnil Kupka. S dodatkem, že jde o akce, které by se po odeznění koronavirové pandemie měly opět rozběhnout.