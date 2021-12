Kosmonautice ale propadl už jako desetiletý. Dokonce o ní píše i knihy. „Přivedla mě k tomu havárie raketoplánu Challenger v lednu roku 1986. Byly toho plné noviny. Začal jsem si shromažďovat statistiky, vystříhávat si články z novin, lepit do sešitu," vzpomíná na své začátky. Jeden z jeho prvních článků o kosmonautice vyšel na konci osmdesátých let v Rovnosti. Dětský koníček se mu stal životní vášní, nyní pracuje jako kurátor letectví a kosmonautiky v Technickém muzeu v Brně.

Podpisy kosmonalutů získává nejčastěji poštou. Podle něj je to nejjednodušší způsob, ale je také spousta kosmonautů, kteří na poštu nereagují. „Poslední dobou chodí podpisů méně a méně. A říká to spousta sběratelů, protože se s nimi začalo kšeftovat. Neil Armstrong se přestal podepisovat už v roce 1994. Přitom byl vždycky velmi vstřícný, co se týká podpisů. Ovšem nelze se divit. Jeden den se podepíše a druhý den je to na eBay za dvě stě dolarů," zmiňuje Přibyl.

Druhý způsob je osobní setkání, dalšími pak výměna a nákup. Například v listopadu byl Přibyl v Budapešti, kde se konal celosvětový kongres kosmonautů. „Osobně jsem jich potkal 265, tedy slabší polovinu. Ale pořád to beru jako obrovský úspěch. Na Měsíci jich bylo dvanáct a já si se třemi podal ruku," říká nadšeně.

Právě setkání s muži, co chodili po Měsíci, je pro Přibyla vždycky zážitek. „Představte si, že muž, co byl na Měsíci, se s vámi zastaví, poklábosí s vámi. To je něco úžasného. Vždyť po něm už jsou pojmenovávané námořní lodě, ulice, školy, krátery na Měsíci nebo asteroidy," povídá sběratel.

Úplně nejvíce však na něj udělal dojem Bruce McCandless. Muž, který je na jedné z nejznámějších fotek s kosmonautem. „Je to notoricky známá fotka, a kdo z lidí ví, jak se ten kosmonaut opravdu jmenoval. Několikrát jsem se s ním potkal. Byl to příjemný starý pán. Kdybyste ho potkal na ulici, neřeknete, že je to on. Bohužel taky už není mezi námi," poznamenává.

Pro neznalé, McCandless byl spojařem ve chvíli, kdy astronauti z Apolla 11 vystupovali na měsíční povrch. Vyvíjel také raketové křeslo, pomáhal i vypouštět Hubbleův teleskop.

Východní blok jako výhoda

Při sbírání podpisů si Přibyl dával postupné cíle. Nejprve mít alespoň první stovku kosmonautů, pak alespoň jednoho, co byl na Měsíci. „Není problém začít, je problém získat posledních dvacet, třicet, čtyřicet, co chybí všem. Asi třikrát za poslední dva roky už byl okamžik, kdy jsem dosáhl na nulu," pochvaluje si ten pocit.

Výhodou podle něj také je, že pochází z bývalého východního bloku. A to na obě strany. „Jsme zvláštní země, ke kosmonautice jsme měli vždycky blízko. Američtí kosmonauti, co nepodepisovali americkým sběratelům, posílali sem do Československa. Brali to tak, že posílají něco za železnou oponu. Sovětští kosmonauti zase ignorovali sovětské sběratele, ale sem to měli jako internacionální úkol," nastiňuje Přibyl.

Přibližuje i jedno z úskalí, které jej potkalo. Američané totiž začali rozesílat autopeny, což jsou strojové podpisy. „Moc to není vidět, když nevíte, že autopen máte rozeznávat. Staří sběratelé vůbec netušili, že měli téměř bezcenný podpis stroje. I já to nedřív netušil a pak jsem vyřazoval desítky věcí. Člověk se poučí," usmívá se.

Přibyl také přiznává, že až do nedávna měl svou sbírku dost neuspořádanou. V tomto mu pomohla covidová pandemie. „Třídili jsme podpisy se ženou a celou rodinou několik dní. Mám je teď uložené asi ve čtyřiatřiceti šanonech," uvádí.

V České republice se věnují této sběratelské vášni podle nadšence z Brna vyšší desítky lidí. Sbírání podpisů totiž není levná záležitost. „Některé podpisy, které je velmi obtížné sehnat, se prodávají za tisíce dolarů. Někteří kosmonauti se nechtějí podepsat ani při osobním setkání," zmiňuje.