Nevyjely kvůli poruchám dveří hned několika takzvaných řídicích vozů (z pohledu laika „lokomotiv“). Ty se nepodařilo nahradit, vysvětlil mluvčí Českých drah Radek Joklík. Dopravce tedy neměl co na koleje poslat.

Pondělní koncentrace problémů byla mimořádná – výpadky však nejsou výjimečné. Plyne to z údajů organizace Ropid; Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, jejíž součást příměstské vlaky tvoří. Na hodně vytížených elektrických linkách (jež jsou mezi cestujícími populárnější než zbývající desetina tratí s provozem pomalejších a méně spolehlivých motoráků) pracovníci Ropidu v lednu zaznamenali nějaký problém v průmětu u deseti vlaků denně.

„Odřeknuty“, jak se na dráze nazývá zrušení jízdy, byly buď zcela – tedy vůbec nevyjely – nebo v části trasy. Případně vlak jel odklonem nebo byl kratší, když jej dopravce vypravil v poloviční kapacitě. Vedle poruch se na tom podepsaly i vlivy počasí: větrná kalamita spojená s pády stromů a silný mráz. Ropid však upozorňuje: příměstské železnice ve středních Čechách – a linka S7 do Berouna obzvlášť – se potýkají se systémovým problémy.

Zájem roste rok od roku

Mezi pravidelnými pasažéry dojíždějícími do Prahy se vlaky těší stále větší oblibě. Počty cestujících na kolejových „paprscích“ vycházejících z hlavního města rok od roku rostou. Dokonce natolik, že ty nejvytíženější tratě se dostávají na hranici své kapacity – přičemž v jejich současné podobě už nelze přidávat ani nové vlaky, ani další vagony k těm již jezdícím.

V pracovních dnech přijíždí do metropole vlakem za prací či studiem bezmála 160 tisíc lidí denně. Loňský průměr uvádí 157 633 cestujících. Během roku jich ve vlacích přibylo 20 tisíc, připomněl ředitel Ropidu Petr Tomčík. „Je to dané také tím, že se do systému zapojily nově i rychlíky z Prahy směrem do Kolína a do Berouna,“ připomněl rozšíření možností využívat tarify a cestovní doklady Pražské integrované dopravy.

Tomčík však zmínil i vliv toho, že se podařilo do jízdních řádů přidat nové vlaky. Naposledy přinesla velké změny prosincová úprava jízdních řádů. „Zejména zavedení nových spěšných vlaků do Benešova a také do Kutné Hory nebo zkrácení intervalu z Prahy do Říčan na patnáct minut i mimo špičky,“ konstatoval ředitel.

Nejvytíženější jsou vlaky na kolínském směru, dále pak na tratích do Benešova a do Berouna.



* Nejvytíženější železniční tratě v systému PID:

- Praha – Úvaly (a dále do Peček a Kolína): 37 tisíc cestujících za den

- Praha – Říčany (a dále do Benešova u Prahy): 34 tisíc cestujících za den

- Praha – Černošice (a dále do Berouna): 27 tisíc cestujících za den

- Praha – Zeleneč (a dále do Lysé nad Labem a Nymburka): 23 tisíc cestujících za den



* Počet cestujících ve vlacích v systému PID

2008: 79 900, 2009: 86 370, 2010: 88 470, 2011: 96 480, 2012: 103 340, 2013: 113 129, 2014: 117 106, 2015: 116 759, 2016: 120 932, 2017: 137 889, 2018: 157 633.

Zdroj: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy