Vlakům začal sloužit nový most přes Labe v Čelákovicích

Až 140kilometrovou rychlostí budou projíždět vlaky po opraveném úseku železniční tratě mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. Práce, které také umožní, aby se na trať „vešlo“ více vlaků – zvýší se tedy i kapacita páteřního spojení Nymburska s Prahou – mají být hotové v lednu. Už ve středu ale stavba zažívá významný mezník: dopravě začíná sloužit nově vybudovaný železniční most přes Labe. Prozatím ve zkušebním provozu, kdy se jezdí po jedné koleji. Naplno by měl být nový most využíván za čtvrt roku: od 15. prosince.

V lednu na stejném místě provedli unikátní operaci, při níž starý most odstranili pomocí speciálního katamaránu. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Zbudování mostu, jehož výstavba byla klíčovou součástí modernizace celého traťového úseku, trvalo 19 měsíců. Původní přemostění nevyhovovalo jak kvůli technickému stavu, tak svou šířkou neodpovídající současným potřebám železniční dopravy. Nová konstrukce (jež má délku 160 metrů a váží 1277 tun) je výhodná nejen pro vlaky, ale i pro větší lodě na řece pod ní: umožnila zvýšit plavební výšku na 5,25 metru. Práce na celkové rekonstrukci nadále pokračují. Právě od středy začala sloužit 1. traťová kolej v úseku Káraný–Čelákovice, která dosud procházela rekonstrukcí, a zároveň se stavební ruch přenesl na 2. kolej. Obnovy se dočkají nejen železniční svršek i spodek, ale renovace čeká i mosty a podchod. Také na zastávce Čelákovice-Jiřina se práce přesouvají z prvního nástupiště na druhé. Oba perony budou nově mít výšku 550 mm nad kolejí, což přinese pohodlnější nástup do vlaků. Celá zastávka má také být plně bezbariérová a cestující se dočkají rozšířených přístřešků. V blízkosti zastávky má ještě nově vzniknout cyklověž. Práce na modernizaci tratě mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi, jež si vyžádají 1,8 miliardy korun bez DPH, začaly v polovině roku 2019. V první fázi došlo na úsek z Lysé nad Labem k nově vybudované odbočce Káraný. Zrovna v železničním uzlu Lysá nad Labem se však ve středu ráno provoz zkomplikoval a v ranní dopravní špičce cestující zažívali zpoždění; stejně jako v širším okolí. Se stavebními pracemi to však nemělo nic společného. Šlo o důsledek maléru na Kolínsku, kvůli němuž musely být vlaky přesměrovávány na odklonovou trasu přes Nymburk. Poté, co v noci vykolejil drážní stroj, zůstaly neprůjezdné tratě kolem Poříčan.