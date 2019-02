Zeleno-bílý motorák (s jedním červeným vozem plným balonků), jezdící vždy v sobotu, v neděli a ve svátek, má vybavení pro přepravu jízdních kol i nízkopodlažní vůz určený pro kočárky. Nabízí mimo jiné možnost pozorovat práci strojvůdce – především je však unikátní tím, že nechybějí tři vozy vybavené hračkami, v nichž se dětem věnují hrajvedoucí; ve Slaném se pak pasažéři mohou vydat na cestu za ukrytým pokladem.

Novinkou letošního roku jsou slevy pro cestující na vstupném do různých návštěvnických atraktivit podél trasy – jde například o Zoopark Zájezd, lákající mimo jiné na jednu z největších kolekcí chameleonů v Evropě (ale k vidění je přes osm desítek druhů exotických zvířat), nebo Muzeum včelařství v Kolči, nedávno otevřené v zámku jen kousek od zastávky. Kupony, jež lze v celé sezoně jízd Cyklohráčku uplatnit i v pracovních dnech, získají pasažéři právě od hrajvedoucích. Levněji lze také ve Slaném navštívit aquapark, cukrářství nebo pivovar.

Z pražského hlavního nádraží do Slaného (hlavními zastávkami jsou cestou Hostivice, Jeneč, Hostouň, Středokluky, Tuchoměřice, Noutonice, Koleč a Podlešín) vyjíždí Cyklohráček o víkendech a svátcích dvakrát denně: v 9.03, a ve 12.58; zpět se vrací v 11.01 a 16.55. Osmkrát za sezonu si vždy v sobotu protáhne trasu až do Zlonic, kde se nachází železniční muzeum. Poprvé to bude 28. dubna.

Cyklohráček v číslech

- Sezonní výletní vlak jezdí od roku 2014; letos bude v provozu o sobotách, nedělích a svátcích od 34. března do 28. října

- V uplynulých čtyřech letech svezl 57 693 cestujících, z toho 37 345 dospělých a 20 348 dětí

- Poklad ve Slaném loni nalezlo 416 výletníků, pro turistickou vizitku si do infocentra došlo 596 zájemců, kteří splnili podmínku, že přijeli Cyklohráčkem



Zdroj: České dráhy