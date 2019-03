V souvislosti se silným větrem evidujeme v současné chvíli přes padesát událostí. Takto zasahovali hasiči ze stanice Dobříš u stromu, který hrozil pádem na dům a dětské hriště. pic.twitter.com/D1qdTu5FVw

— HZS ScK (@HZS_ScK) 4. března 2019

Další popadané stromy evidují hasiči na Benešovsku. V Sázavě vítr vyvrátil strom, který zatarasil dopravu na silnici v ulici mezi Sázavou a Dojetřicemi v ulici Na Důlích.



Nárazovým větrem zlomenou větev trčící do vozovky spěchali odstranit hasiči také do Mariánovic, místní části Benešova.



Strom spadl ve 14,48 na silnici z Netvořic do Neveklova kousek před obcí Všetice. Silnice je průjezdná s velkou opatrností.

Na Nymburku museli hasiči zasahovat v Babíně, kde silný vítr shodil strom přes silnici. A přerušen do odvolání byl také provoz přívozu v Nymburce.

Hrozivě vypadala nehoda, ke které došlo okolo 18. hodiny v Ouvalově ulici ve Slaném. Na hlavní silnici směrem na Kladno těsně před projíždějící polský kamion spadl strom. Řidič už nestihl dobrzdit a do spadlého stromu narazil. Naštěstí se nikomu nic nestalo. "Na místě zasahuje jednotka slánských hasičů, kteří odstraňují strom z vozovky," uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová s tím, že silnice je neprůjezdná. K nehodě zamířili také dopravní policisté.

Ve Slaném v Ouvalově ulici spadl strom přímo před projíždějící kamion, který do něj následně naboural. Spolupracujeme s @PolicieCZ. pic.twitter.com/jsvEsUw7V0 — HZS ScK (@HZS_ScK) 4. března 2019

A problémy dělá silný vítr i na železnici. Kvůli stromu na trati nevyjel osobní vlak z kolínského nádraží směrem na Kutnou Horu. Porucha trakčního vedení pak omezila provoz mezi Poděbrady a Libicí nad Cidlinou.

Provoz byl kvůli stromu na trati odpoledne zcela zastaven na trati Zbraslavice - Zruč nad Sázavou. Obnovit se jej podařilo před 18. hodinou.

A problémy jsou i na trati v okolí Prahy. Kvůli popadaným stromům vlaky ve směru z Prahy do Kolína nezastavují v zastávce Praha-Klánovice. PID cestujícím doporučuje přestup na autobusovou linku 221 v zastávce Praha-Běchovice střed.

⚠️ PRAHA-BĚCHOVICE - ÚVALY, Provoz zastaven - popadané stromy na trati. Linky 163 a 250 jsou prodlouženy o úsek Sídliště Rohožník - Úvaly.https://t.co/CI6cn9A11N pic.twitter.com/8O0ekrTZLo — PID (@PIDoficialni) 4. března 2019

Na území středních Čech platí varování před silným větrem od pondělní desáté dopolední do úterní 14. hodiny.

Silný vítr přinese čerstvé západní proudění spojené s přechodem studenéfronty k východu. Místy je mohou provázet nárazy větru o rychlosti 15 až 20 metrů za sekundu (tedy 55 až 70 kilometrů za hodinu; kolem pondělního poledne se mohou vyskytovat i silnější nárazy o rychlosti až 25 m/s (tedy 90 km/h).