Den s historickou technikou chystají na sobotu ve Velkém Oseku, kde tuto tradici udržují od roku 2015. K vidění je cokoli, co s technikou souvisí: jízdní kola, motocykly, osobní auta, zemědělské stroje, nářadí… „Připraven je program pro celou rodinu, doprovodné akce a živá hudba,“ připomněla Dlouhá.

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích nabídne v sobotu odpoledne 21. Den horníků . V jeho rámci vystoupí hornická dechová hudba Žehrovanka, dále se představí country kapely Dřeváci a All Right Band a návštěvníci mohou zhlédnout výstavu Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. Národní filmový archiv představí českou premiéru rekonstruovaného filmu Siréna.

Do historických ulic Kutné Hory vyrazí v sobotu hodinu před polednem Průvod králů , vládnoucích v českých zemích v období gotiky – a dokonce od pátku do neděle lze v parku pod Vlašským dvorem navštívit historické ležení krále Jana Lucemburského. Klíčový je ale sobotní program, kdy ulice oživí nejen průvody králů v doprovodu svých dvorů včetně dvorních dam. Slovem doprovodí kronikář Dalimil, zpestření zajistí šašek a kejklíři, pištci, tanečníci – ale i rytíři a bubeníci.

Třídenní akcí je také Gothardské posvícení v Českém Brodě, jemuž od pátku do neděle patří náměstí Arnošta z Pardubic. „Návštěvníci se mohou těšit na živou hudbu, divadelní představení, jarmark, středověké městečko, tvořivé dílny, historická řemesla, dobré jídlo a mnoho dalšího,“ zve Dlouhá. Hlavnímu programu patří sobota, avšak začíná se už v pátek vpodvečer – a zní to lákavě: mimo jiné kotlíkovými guláši, regionálními pivy, (ne)vinným stánkem či požehnáním svatogothardského vína. I zde si připomenou sv. Ludmilu: výstavou na ochozu kostela sv. Gotharda.

Rovněž od pátku do neděle se koná Mělnické vinobraní , jehož tradice dospěla již k 82. ročníku. I zde je historická část programu věnována především sv. Ludmile, kterou si podle legend hovořících o tom, že pocházela z Pšova, Mělničtí připomínají jako nejslavnější rodačku. Vinobraní ale nabídne i všechno ostatní, na co jsou návštěvníci zvyklí, připomněla Linda Dlouhá z krajské turistické centrály. Připomíná, že Mělník bude plný živé muziky na třech scénách, pouličního umění, divadel pro děti a workshopů, stejně jako nebudou chybět historický průvod, ohňostroj, oblíbený degustační dvůr, řemeslné stánky, foodtrucky s delikatesami i atrakce v neplacené zóně.

Vinobraní, posvícení, svatoludmilská pouť i další odhlédnutí do minulosti – ať už s důrazem na dějiny státnosti, nebo techniky. Taková jsou doporučení Středočeské centrály cestovního ruchu pro plánování výletů na víkend. Někdy přitom jde o akce, jejichž program trvá od pátku až do neděle.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.