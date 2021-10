První rána šla sice mimo, avšak výzkumníci se přesvědčili, že nápad s hašením požáru ve výškových budovách výstřelem ze speciálního dronu letícího kolem objektu, ve kterém hoří, může fungovat. Ve čtvrtek odpoledne si to tým Českého vysokého učení technického v Praze poprvé v praxi ověřil ve Staré Boleslavi na Praze-východ, kde hašení s pomocí dronu vyzkoušel pod dohledem hasičů – při pokusně založeném menším požáru ve čtvrtém patře opuštěné budovy bývalých vysokoškolských kolejí.

Výzkumníci se přesvědčili, že nápad s hašením požáru ve výškových budovách výstřelem ze speciálního dronu letícího kolem objektu, ve kterém hoří, může fungovat. | Foto: Twitter HZS Středočeského ktaje

I sami hasiči byli zvědaví, co by jim nový pomocník případně mohl nabídnout. Drony už sice využívají – zatím ale jen ty s kamerou přenášející v reálném čase pořízené záběry: k obhlídce místa zásahu (což umožní přesněji a s bezpečným odstupem vyhodnotit potřebu nasazení lidí i techniky) a k jeho dokumentování. Testovaná novinka umí něco jiného: poté, co ji obsluha vypustí, už pracuje samostatně; prolétá kolem fasády a hledá mimořádně teplé místo.