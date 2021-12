Seznam objednávek na čajové pečivo, mini zákusky, vánočky i štoly a další pamlsky ani 23. prosince nebere konce a v obrovské díži kyne ještě i dopoledne další těsto na více než dvacítku vánoček, přesto se smích a legrácky nesou celou provozovnou.

Vánoční zázrak: Rodinné tragédie vystřídala radost v podobě pohádkové výhry

„Nám už to ani nepřijde, jsme tak zvyklí. Včera jsme v Kladně stihli i vánoční večírek v hospůdce našeho kamaráda Sáfy Pod Vobrazem a od tří od rána jsme zase na nohou. To víte, že se taky těšíme, až si sedneme, ale ještě musíme zamakat,“ potvrzuje se smíchem cukrářka, která je původním povoláním učitelkou základní školy.

Vánoček letos s dcerou Mirkou i vypomáhající Majkou a kolegy cukráři nadělali na svátky přes tři sta a k tomu stovku vánočních štol. Protože jsou Maruška s Mirkou velmi kreativní, pustily se i do výroby originálních čokoládových pralinek, kterých vyrobily více než dvacet kilo.

Člověk by řekl, že při tolika sladkostech cukrář už nemá ani pomyšlení kousnout do sladkého. Na Letné to mají jinak. Co chvíli uďobne Maruška nebo manžel Mirek, který proběhne místností. Na starosti má zejména rozvoz a zásobování.

„My cukroví prostě milujeme. Jen doufáme, že na nás něco zbude. Vloni se nám například stalo, že přesně takhle v poledne třiadvacátého jsme vyndali z trouby poslední várku třiadvaceti vánoček, nechali je vychladnout a jeli domů. Za chvíli zvoní telefon a kolegyně mi říká, že je tam nějaký pán a moc by potřeboval vánočku a pak přišli i další a další opozdilci. Co jsme měli dělat. Přece jim nepokazíme Vánoce. Tři na nás nakonec zbyly,“ směje se Marie.

OBRAZEM: Lidé kupují stromečky ještě i na poslední chvíli, jedličky vedou

Až se za nimi o Štědrém dni po poledni dveře provozovny zavřou, čeká Marušku další šichta v podobě čtyřiceti řízků, kterými paní domu pohostí početnou rodinu. „Je nás hodně a u štědrovečerního stolu se nás sejde v základu osm a další dny i více. Poprvé s námi ale letos nebude dcera Mirka, ta už bude mít svoje Vánoce s nastávajícím,“ doplnila Maruška, kterou nyní čekají slastné tři dny odpočinku, kdy o práci nechce slyšet ani slovo a bude prý koukat hlavně na pohádky. Jak potvrzuje její okolí, déle jak tři dny v nečinnosti rozhodně Maruška nevydrží a kromě péče o rodinu si ráda vydatně užije i vycházky s jejich dvěma psími parťáky.