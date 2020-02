Vichřice Sabine udeřila na Česko v neděli večer, v nárazech dosahoval vítr rychlost i přes sto kilometrů za hodinu a na Sněžce dosáhla až 184 km za hodinu, a potíže způsobovala až do středečního dopoledne.

Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Terezy Fliegerové hasiči od počátku platnosti výstrahy až do pondělní šesté hodiny ranní vyjeli ke 114 událostem v souvislosti se silným větrem. „Převážně šlo o popadané stromy na pozemní komunikace. Nejvíce zasažena byla západní část Středočeského kraje - hlavně okresy Příbram, Beroun a Kladno,” upřesnila Tereza Fliegerová.

V pondělí postupem času počet výjezdů dále narůstal. Největší nárůst zaznamenali operátoři operační střediska od šesté do osmé hodiny, kdy odbavili 135 událostí souvisejících s větrným počasím. Další nárůst počtu událostí zaznamenali hasiči od dvanácté hodiny, kdy do třinácti hodin operační středisko zaznamenalo 150 nahlášených událostí. V další hodině pak řešili dvakrát více událostí. „13. hodina byla pro Středočechy nejextrémnější za celou dobu vydané výstrahy, protože do statistik operační střediska přibylo dalších 330 nových záznamů,” informovala mluvčí hasičů.

Počet událostí v souvislosti s bouří Sabine se pak snižoval. „Celkem hasiči ve Středočeském kraji v období vydané výstrahy likvidovali v souvislosti se silným větrem 1527 událostí. Podobnou zátěž jako hasiči, kteří k událostem vyjížděli, zaznamenali také operátoři tísňových linek. Během největšího náporu větrné bouře Sabine zaznamenalo středočeské operační středisko téměř tisícovku hovorů. V tu dobu obsluhovalo příjem tísňového volání pět operátorů. To znamená, že každý operátor odbavil 200 hovorů, to je asi 66 za hodinu,” dodala Tereza Fliegerová.

Sčítání škod pokračuje

Podle vyjádření některých pojišťoven nejsou škody po řádění vichřice Sabine ještě zcela sečtené. „Ve Středočeském kraji je nahlášeno 1100 škod za bezmála 25 milionů korun,” sdělila Ivana Buriánková, mluvčí Generali Česká pojišťovna. Ta na území celé České republiky eviduje ke čtvrteční jedenácté hodině zhruba sedm tisíc škod za více než 200 milionů korun.