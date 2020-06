Deníku to v pondělí 8. června sdělil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Nahrazení staré stěny novou stavbou by mělo dálnici „ztišit“ o tři až pět decibelů.

„V současné době probíhají stavby sítě, která nebyla v původním projektu, což by mohlo způsobit případné zdržení. Zahájeno bylo rovněž bourání stávající již nevyhovující protihlukové stěny za použití techniky,“ upřesnil Buček aktuální práce.

S tím, že bourat by se mělo do 20. června – mezitím však už dojde i na vrtání pilot a od druhé poloviny července se počítá s osazováním soklových panelů. „Rekonstrukce protihlukové stěny se bude týkat i přilehlého mostu přes železniční trať,“ připomněl Buček s odkazem i na další navazující práce na římse, izolaci či zábradlí. Kompletně hotovo by mělo být v září.

Řidiči jedoucí směrem na Novou Ves, Lovosice a Ústí nad Labem musí počítat s tím, že v místě prací bude prakticky přes celé léto sveden provoz do dvou provizorních jízdních pruhů. A častěji zde mohou narazit i na policejní hlídku. Protože řada řidičů nedodržuje stanovenou rychlost a některým nic neříkají ani další omezení vyplývající z dočasného dopravního značení, ŘSD požádalo dálniční oddělení, aby zajistilo intenzivnější dohled.