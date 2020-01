Za příklad celé republice může sloužit obec Kněžice na Nymbursku, jež se pyšní označením ESO: energeticky soběstačná obec. Deníku to sdělil Tomáš Jagoš z nevládní organizace Hnutí DUHA. Kněžický projekt je podle něj příkladem komunitní energetiky pracující s obnovitelnými zdroji, což se může stát velmi účinným nástrojem rozvoje venkova.

Kněžická bioplynová stanice se má do budoucna rozšířit. | Foto: Deník / Jilemnický Miroslav

Kněžičtí za pomoci dotací vybudovali celoročně pracující bioplynovou stanici s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, kotelnu na biomasu (slámu a štěpku) fungující v topném období a rozvod centrálního zásobování teplem po celé obci. Na únor společně s partnery chystají spuštění virtuální sítě, která by, pokud se potvrdí nynější očekávání, mohla předznamenat vybudování lokální distribuční sítě elektřiny. Deníku to řekl starosta Milan Kazda (nez.). „Zatím to bude hra čísel, sběr dat – a pokud se tento model osvědčí, vybudovali bychom i fyzicky síť napájející devět obecních budov,“ plánuje. Ovšem s tím, že prozatím je třeba bez velkých investic nasbírat zkušenosti.