ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

„Ráda bych pomohla, ale nemám k tomu kompetenci,“ vzkazuje Středočechům Jermanová. V téhle věci může jen poradit, aby lidé nepodléhali panice. A jestliže obyvatelé měst plní nařízení vlády omezit pohyb na veřejnosti ve svých rekreačních objektech, prostě to tak je; nikdo s tím nic nenadělá. Kraj nikoho nemůže omezovat v užívání jeho nemovitosti.

Hejtmanka však připomněla i další souvislosti předčasného začátku hlavní rekreační sezony. „Mám informace, že na starosty je kladen velký tlak, protože v našich malých obcích už mají nedostatek vody,“ konstatovala. S tím, že už nyní, po polovině března, někde vydali zákazy mytí aut, napouštění bazénů i zalévání.

To, aby na své chaty a chalupy nyní nejezdili, nicméně v pátek doporučilo vlastníkům rekreačních nemovitostí ministerstva vnitra i zdravotnictví. S tím, že pokud přece jen pojedou – a víkend, pravda, začíná nádherným počasím! – měli by i tam respektovat současná bezpečnostní pravidla a co nejméně chodit mezi lidi. Ideálně zůstávat na vlastním pozemku.