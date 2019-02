Mělnicko - Není téměř dne, aby ve městech a obcích na Mělnicku neřádili vandalové. Velký problém s nimi mají v posledních měsících v Liběchově, potvrdila to starostka města Vladimíra Zralíková: „Ničí odpadkové koše, které buď rozkopou, podpálí nebo počmárají."

Děti panel s postavičkami rozlomily podle liběchovské starostky Vladimíry Zralíkové vejpůl. | Foto: Deník/Jiří Říha

„Loni jsme objednali třicet nových košů, z nichž už snad není ani jeden, který by nebyl poškozený. Nejde přitom o nic levného, jeden koš stojí přes dva tisíce korun," stěžovala si starostka na problém, který se dramaticky rozjel o letních prázdninách. Právě tehdy neznámí pachatelé svými obrazci vyzdobili i novou fasádu základní školy.

Podle Vladimíry Zralíkové mají většinu poničených věcí s největší pravděpodobností na svědomí děti z místních škol. Především pak ty z problémových rodin.

Něco hezkého dlouho nevydrží

„Den před letošním posvícením se nám podařilo ve městě nainstalovat pohádkovou stezku, kterou vyrobila místní výtvarnice. U významných míst ve městě byla jedna pohádková bytost s říkankou. Po dvou dnech nám jeden panel zničily děti ze základní školy. Jakmile uděláme něco hezkého, dlouho to bohužel nevydrží," posteskla si liběchovská starostka.

Dodala, že původně chtěla výtvarnice po městě rozmístit originální kresby, naštěstí si to ale včas rozmyslela. I tak ale radnice za výrobu nové kopie zaplatí dva a půl tisíce korun. „Všechny panely s postavičkami umístíme na pevnou desku, kterou už snad nikdo nezničí," doplnila starostka.

Problémy hlavně o víkendech

Problémy s vandaly ovšem nemá jen Liběchov, dlouhodobě se s nimi potýkají i v Mělníku a v Kralupech nad Vltavou. Zrovna na kralupském sídlišti Cukrovar o víkendu někdo zapálil dřevěnou lavičku.

„K problémům dochází hlavně o víkendech, kdy se lidé posilní alkoholem a pak ničí, co jim přijde pod ruku. Často nám přemisťují přenosné dopravní značky, nebo je rovnou házejí do potoka. Kontejnery na odpad strkají do silnice nebo je nacházíme na úplně jiném místě. A výjimkou nejsou ani zničené odpadkové koše," vyjmenovala ředitelka kralupské městské policie Eva Kostlivá.

Vandaly se daří vypátrat

Podobné přestupky řeší i strážníci v Mělníku. Podle jejich ředitele Ladislava Hošmánka se ale řádění vandalů podařilo v poslední době trochu eliminovat.

„Přispívá k tomu jak kamerový systém, tak hlídková činnost i spolupráce se státní policií. A velice si ceníme spolupráce s veřejností. Dříve se totiž často stávalo, že lidé na vandaly z okna zakřičeli, že zavolají policii, ale oni mezitím utekli. V poslední době si však lidé zvykli volat na tísňovou linku, díky čemuž vandaly o to snadněji vypátráme," konstatoval ředitel strážníků.

