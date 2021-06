Vlastně jde o tři a půl očkovacího centra: k centrům v Dobřichovicích, Městci Králové a Nymburce, kde pořádají Noc očkování, což je akce spojená s podáváním vakcín nejméně po dobu 24 hodin od pátečního rána do soboty dopoledne, se symbolicky připojí ještě Beroun.

Tam však chystají spíš „půlmaraton“: v pátek plánují očkovat až do hodně pozdního večera, nicméně dají si pauzu od půlnoci do sobotního rána, kdy pak míní pokračovat až do oběda. Maratonská trojice pojede nonstop. Podle očekávání by celkově v rámci této akce mělo být podáno kolem čtyř tisíc dávek.

S datem z registru i mimo

Příjemci vakcíny se v rámci maratonského očkování stanou jak zájemci s termínem a časem očkování přiděleným prostřednictvím rezervačního systému ministerstva zdravotnictví, tak i další lidé, kteří se očkovacím centrům přihlásili telefonicky nebo e-mailem; jejich týmy je pak nasměrovaly do méně vytížených časů, aby maratonské očkování běželo nejenom nepřetržitě, ale i co nejplynuleji.

Dávky přidělené očkovacím místům pro týden

od 7. do 13. června

- Mladá Boleslav (včetně Mnichova Hradiště): 6840

- Kolín: 4542

-Kladno: 4386

- Nymburk: 4302

- Slaný: 4104

- Sedlčany: 4056

- Kutná Hora: 3984

- Říčany: 3846

- Dobřichovice: 3816

- Příbram: 3762

- Hořovice: 3258

- Benešov: 3132

- Rakovník: 3090

- Brandýs nad Labem: 3000

- Beroun: 2928

- Mělník: 2334

- Městec Králové:1548

- Neratovice:1128

- Čáslav: 834

- Kralupy: 738

- Jirny: 702

- Mobilní týmy: 360



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Nikdo přitom nemusí mít obavy, že by v případě, pokud přijde na řadu třeba někdy nad ránem, narazil na unavený a ospale zívající personál. Členové očkovacích týmů – lékař, sestra, administrativní pracovníci i dobrovolníci zajišťující koordinaci – se totiž budou střídat po čtyřech až šesti hodinách.

Elánu nicméně mají zjevně na rozdávání. Maratonské očkování se totiž snaží příchozím ještě nějak zpestřit. V Dobřichovicích speciálním nasvícením sportovní haly BIOS, kde očkovací centrum funguje, a promítáním sestřihů z místních sportovních i kulturních akcí – a pokud bude počasí přát, od páteční 21. hodiny do půlnoci by se u haly mohla konat i diskotéka pod širým nebem.

Obě místa na Nymbursku pak nabídnou kavárenské pohoštění. V Městci Králové pak ještě bude ke zhlédnutí výstava fotografií z covidového oddělení Oblastní nemocnice Jičín, připomněla tamní koordinátorka Lucie Drobík Kolářová. Pro všechny očkované pak jsou připraveny pamětní samolepky na respirátor.

O vakcíny nebyla nouze

Termíny podání druhých dávek pro lidi očkované v rámci maratonu vycházejí na 23. a 24. července – certifikáty o dokončení vakcinace, usnadňující například cestování a přístup k volnočasovým aktivitám, tedy účastníci dostanou ještě v době hlavní sezony prázdnin a dovolených.

Podávána bude vakcína Comirnaty od dodavatele Pfizer/BioNTech, jež se používá ve všech očkovacích centrech. V tomto týdnu jí bylo dodáno do středních Čech 66 690 dávek a celá zásilka byla vzápětí rozdělena mezi konkrétní očkovací místa. S vyčleněním vyššího počtu dávek pro místa s maratonskou akcí nebyl problém, potvrdil středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).