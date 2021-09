Označení PID už podle Šponarových slov nemá být čteno jako Pražská integrovaná doprava. Podle jeho slov to nyní není název, ale označení, které je třeba vnímat jako logo. Jako obrázek, upřesnil ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje. Podobný osud ostatně zrovna v případě autobusů mělo i někdejší označení ČSAD.

Šponar současně slibuje, že takzvaná integrace, tedy začleňování dalších středočeských oblastí do systému PID, bude dokončena ještě letos. V prosinci má dojít především na integraci Mladoboleslavska a části Vlašimska – a na jednu jízdenku a s jednotnými tarify bude možné jezdit po celém kraji.

Naznačilo to už ostatně i nedávné jednání zástupců kraje s delegací Dolnoslezského vojvodství: padla zmínka i o chystané přímé autobusové lince Praha–Mladá Boleslav–Liberec–Frýdlant–Świeradów-Zdrój

Zatím má jít o překvapení, nicméně od prosince bude jezdit z pražského Černého Mostu autobusová linka, které bude končit za hranicemi České republiky. Jestliže ředitel uvedl, že na tomto projektu spolupracuje Středočeský kraj s krajem Libereckým, není složité uhodnout, že autobus pojede přes Mladou Boleslav a Liberec do Polska.

V rámci systému PID bude jezdit i autobus na mezinárodní lince. V úterý 7. září na to při setkání vedení Středočeského kraje se starosty upozornil Zdeněk Šponar; ředitel organizace IDSK, která má na starost organizování veřejné dopravy ve středních Čechách.

