„Přívoz P3 tak může být vítanou alternativou při blížící se rekonstrukci Barrandovského mostu, kdy lze očekávat negativní vliv na provoz autobusových linek vedených přes most. Výhodou je i zkrácení intervalů linky P3 – z původních 20 minut na 15 minut a v ranní špičce na 10 minut,“ uvedl mluvčí ROPIDu Filip Drápal.

Výtoňský přívoz P5 nově pluje celodenně v kratším intervalu 20 minut a bude zajišťovat i obsluhu přístaviště Kotevní (do loňska obsluhováno samostatnou linkou P4, nově ale v režimu „na znamení“). Tím dojde podle ROPIDu k posílení kapacity mezi ostrovem Císařská louka a Výtoní, současně však zůstalo zachováno i méně poptávané spojení na levý břeh Vltavy.

Holešovicko-karlínský přívoz P7 ve své poslední sezóně již nebude obsluhovat ostrov Štvanice, protože východní cíp ostrova je odříznut záborem staveniště nové lávky. Právě nová lávka přívoz nahradí.

Seznam pražských přívozů v provozu od 26. března 2022



P1 Sedlec – Zámky: V provozu denně do 20:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:45.



P2 V Podbabě – Podhoří: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:30.



P3 Lihovar – Dvorce: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.



P5 Císařská louka – Kotevní – Výtoň: V provozu denně od 8:00 do 19:00–21:00 podle denního světla.



P6 Lahovičky – Nádraží Modřany: V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.



P7 Pražská tržnice – Rohanský ostrov: V provozu denně do 19:00–22:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.