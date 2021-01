Na různých místech kraje je nasazeno 47 vojáků, z toho 27 v nemocnicích. Deset v Kladně, po šesti v Mladé Boleslavi a Příbrami a pět v Čáslavi. Zbývajících 20 působí jako pomocný personál v Benešově: zčásti v nemocnici, další v seniorském centru. O pomoc armády podle slov Peckové dále čerstvě požádalo Senior centrum Hvězda v Poděbradech.

Vojáci přitom nemusejí být nasazeni na pomoc civilnímu sektoru jen v blízkosti svých posádek. Pozornost například vyvolalo vyslání vojáků do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Ukázalo se, že na pomoc tam přijeli i příslušníci letecké základny z Čáslavi – a že technik, jenž se běžně stará o letadla, může mít navíc také zdravotnickou kvalifikaci. Právě o vojáky, kteří prošli rozšířeným kursem první pomoci, je největší zájem. Velkou pomoc však může představovat i nasazení těch, kteří se postarají o pomocné práce. Proškolit je k podávání stravy, manipulaci s nemocnými či k úpravě lůžek není náročné.

Celkově má armáda v celé republice nasazeno ve válce s koronavirem 850 vojáků, kteří působí na 120 místech. Jde převážně o nemocnice (v menším rozsahu i o pražskou záchrannou službu) a pobytová zařízení poskytující sociální služby – podle informací mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové však nechybí ani nasazení v mobilních odběrových týmech, pomoc hygienikům s chytrou karanténou či zapojení do činnosti čtveřice call center, která obvolávají lidi v rámci mapování kontaktů nakažených osob. Ještě ve čtvrtek pomáhalo 650 příslušníků armády na 101 místě; v pátek přibyly další dvě stovky. Celkově se počítá s tím, že by podobným způsobem armáda mohla vyslat na pomoc až 1200 svých příslušníků. Čtyři tisíce vojáků by také bylo možno v případě potřeby uvolnit pro plnění policejních úkolů.