Nový Bydžov – Unikátní muzeum hraček otevřel před pár týdny Radek Stuchlík v Novém Bydžově.

Panenek je v muzeu hraček ze všeho nejvíc. Naleznete mezi nimi i tu z roku 1860. | Foto: Deník / Tomáš Kulhánek

Sám říká, že staré věci ho přitahovaly vždycky, mnoho let už sbírá staré motocykly.

„A protože jsem k mojí vášni chtěl přitáhnout i manželku, abychom se té zálibě mohli věnovat společně, napadlo mě, že začneme sbírat panenky. Nakonec to ale zase chytilo spíš mě,“ přiznává majitel sbírky, který se může pochlubit i několika panenkami z 19. století. Jejich cena jde do desítek tisíc korun, nejdražší má hodnotu zhruba 60 tisíc. Tou nejstarší je pak panenka zhruba z roku 1860.

Aby byla expozice přitažlivá pro i kluky, přidal Stuchlík postupně do své sbírky i vláčky. A i těm brzy propadl. Dnes má jedinečnou sbírku skvěle dochovaných, více než sto let starých vláčků, které pořídil zpravidla v zahraničí. „Všechny jsou plně funkční a jezdí,“ hrdě upozorňuje majitel. S přibývajícím časem expozici rozšiřoval i do dalších odvětví, takže v muzeu naleznete ve čtyřech velkých místnostech i starožitná autíčka, kočárky nebo věci ze starobylé kuchyně, které jste třeba vídali u prarodičů.

Od jara pak Stuchlíkovi plánují muzeum rozšířit do posledních dvou volných místností. Zaplnit je má stálá expozice zhruba dvou set starožitných betlémů.

Dospělí si výstavu užívají často nejvíc

Muzeum hraček otevřel Radek Stuchlík poprvé před třemi týdny. A přestože doposud nemá muzeum žádnou větší reklamu, lidé si do něj začali nacházet cestu velmi rychle a majitele dosavadní zájem mile překvapil.

„Nejčastěji sem chodí prarodiče s vnoučaty. A právě dospělí si většinou výstavu užijí minimálně stejně jako děti,“ usmívá se Stuchlík s tím, že rodiče a prarodiče poznávají hračky, se kterými si sami v dětství hráli. Babičky poznávají hračky z první poloviny minulého století, maminky zase panenky z retro koutku, ve kterém jsou hračky ze sedmdesátých let. Pro děti je pak největší atrakcí více než sto let starý jezdící vláček.

Do konce roku bude muzeum otevřené ještě dvakrát. V neděli 23. prosince a také o týden později v předposlední den letošního roku. Letošní otevření je pro muzeum jen začátkem. Od ledna do dubna 2019 už bude otevřeno každou středu a sobotu, pro školní exkurze otevírá muzeum po domluvě i v ostatní dny. „Od května nám pak začne hlavní sezona, ve které budeme mít otevřeno každý den od úterý do soboty,“ plánuje Radek Stuchlík. Vstupné do unikátního muzea hraček starých hraček činí 70 korun. Pro děti, studenty a seniory o dvacet korun méně.