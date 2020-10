V Českém Brodě chystají přístavbu základní školy za 200 milionů korun

Ačkoli město Český Brod průběžně zvyšuje kapacitu svých základních škol a v minulém školním roce dokonce otevřelo i celou novou školu zahrnující první stupeň, stále to není dost. „Letos jsme nemohli přijmout všechny děti do prvních tříd a podobná situace je i na druhém stupni. Na poslední chvíli se nám podařilo otevřít na obou našich školách šest prvních tříd, ale stále to nestačí,“ potvrdil starosta města Jakub Nekolný.

Přístavba Základní školy Žitomířská v Českém Brodě by měla řešit zejména kapacitu kmenových učeben. | Foto: DENÍK/Jana Martinková