Střední Čechy – Dny otevřených dveří slunečních elektráren chystá v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje (který se koná od 30. května do 5. června) Solární asociace na 11 místech v celé republice. Program většinou nabídne veřejnosti možnost seznámit se se slunečními elektrárnami, kolem jejichž existence se leckdy vedou emotivní debaty, a s jejich fungováním.

Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock.com

Jak se vlastně mění sluneční paprsky v elektřinu – a je pravda, že nejvíce se jí získá v parných dnech, jak by laik nejspíš předpokládal? A jak lze elektřinu získanou ze slunce uschovat pro pozdější použití? I to jsou otázky, na něž lze získat odpovědi. Zájemci se však mohou přijít zeptat třeba i na to, jak provozovatelé vnímají zvěsti o možné škodlivosti solárních panelů, jaké jsou dopady jejich výroby na životní prostředí – či na to, jak je pro dobu, až doslouží, připravena likvidace těchto zařízení a jejich recyklace.

Vedle fotovoltaických elektráren obřích rozměrů však přivítá zájemce i několik malých projektů založených na energetické soběstačnosti. Trochu jiná je situace ve středních Čechách. Zde se k akci ve středu připojuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu na Kladensku. Na svém pracovišti v Třinecké ulici nabídne nejen ukázky různých technologií zůstávání energie ze slunce; zájemci se mohou také seznámit se zapojením do energetického systému budovy s využitím baterií či kogenerace. A třeba také detailně poznat kombinaci běžnějších střešních systémů s fasádními. Připraveny jsou zde dvě prohlídky. Dopolední začíná v deset a odpolední v 15 hodin.