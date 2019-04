Střední Čechy – Čtyři miliony korun nabízí kraj neziskovkám nejen na boj s drogami (stejně jako na varování před dopady legálních návykových látek), ale také na potlačování sociálně nežádoucích jevů, k nimž patří například gambling, šikana, násilné chování či rasismus.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Houdek Martina

Peníze ovšem mají podpořit třeba i projekty, jež u dětí a mládeže podporují zdravý životní styl – včetně nabídky vhodných alternativ pro trávení volného času – a osobnostní rozvoj. Žádat o ně by středočeské nestátní neziskové organizace měly mít možnost v rámci programu s tematickým zadáním Primární prevence, a to od 10. do 21. června. Takové jsou alespoň plány po pondělním jednání krajských radních. Vyhlášení programu ještě musí schválit středočeští zastupitelé.