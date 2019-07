Úrazům na kole může zabránit i vhodné plánování trasy

Jízda na kole má sice příznivý vliv na zdraví i délku života člověka – obojí ale také může pokazit. Ve čtvrtek to připomněl Zdeněk Chalupa ze středočeského policejního ředitelství, podle jehož slov by si každý měl při usednutí za řidítka uvědomit, že cyklisté jsou na silnicích – společně s chodci – tou nejohroženější skupinou. A platí to i pro koloběžkáře (ostatně: z hlediska provozu na pozemních komunikacích se koloběžka považuje za jízdní kolo).

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Nejde, bohužel, jen o nějaká obecná konstatování. Jde o upozornění psané krví. O varování, za nímž stojí osudy spousty konkrétních lidí i jejich rodin. „Pokud dojde ke střetu cyklisty s motorovým vozidlem, následky mohou být vážné, někdy i tragické,“ uvedl Chalupa. Zdůraznil přitom, že při dodržování zásad bezpečné jízdy se snižuje riziko vzniku dopravních kolizí – a tím i nebezpečí úrazů. A je dobré předvídat, co mohou udělat – či neudělat – ostatní účastníci silničního provozu: někteří řidiči aut cyklisty přehlédnou, nebo dokonce nevnímají. Například na to, jak auta ignorují přednost jezdců na kolech na kruhovém objezdu v Hořovicích, si v minulosti postěžoval v příručce Besipu cestovatel Michal Jon, který s manželkou Lucií (tehdy ještě Kovaříkovou) za tři roky objel na kole celou zeměkouli. „V devíti z deseti případů řidiči aut nerespektují značku Dej přednost v jízdě,“ upozornil. S tím, že místo dobře zná z častých tréninků, a tak s tím už dopředu počítá. Statistiky za červen, kdy se na silnice vyrojily spousty jezdců na kolech, sice policie ještě nemá uzavřené, varující jsou však i čísla od počátku roku do konce května. Za prvních pět měsíců policisté ve středních Čechách šetřili 135 dopravních nehod s účastí cyklisty, při nichž utrpělo úraz 111 jezdců. „Z toho se v deseti případech jednalo o těžká zranění a tři cyklisté zemřeli,“ konstatoval Chalupa. A jedním dechem připomněl, že 70 cyklistů nemělo v době nehody na hlavě ochrannou přilbu. Uvádí se, že její použití dokáže až z 85 procent zabránit úrazům hlavy a z 88 procent úrazům mozku – a ne náhodou je pro cyklisty mladší 18 let přilba zákonnou povinností. Na vodě to chce rozvahu a nepřeceňovat své síly Přečíst článek › Za nehodami cyklistů často stojí nerespektování pravidel silničního provozu, nepozornost či přeceňování vlastních jezdeckých schopností. Nemusí se přitom jednat o relativně „obyčejné“ maléry, k nimž došlo v důsledku nesprávného způsobu jízdy, nevěnování se řízení, nedání přednosti, nedodržení vzdálenosti – ale třeba i kvůli špatnému osvětlení. Z policejních zkušeností Chalupa vypíchl, co se také může stát: náraz do otevřených dveří auta, kolize s pobíhajícím zvířetem, přehlédnutí cyklisty řidičem ve slepém úhlu výhledu… Častěji se opakuje také vliv konzumace alkoholu – ale i důsledek špatného naplánování trasy na silnici s hustým provozem (zvlášť pokud tam jezdí hodně nákladních aut). Povinná výbava jízdního kola:

- dvě na sobě nezávisle účinné brzdy (přední a zadní);

- přední odrazka bílé barvy a zadní odrazka červené barvy;

- oranžové odrazky na obou stranách pedálů;

- boční odrazky na paprscích kol

- zaslepení konců řidítek (zátkami, rukojetěmi a podobně)

- zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů kol materiálem pohlcujícím energii;

- uzavřené matice nábojů kol (pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo s krytkou konce náboje);

- za snížené viditelnosti osvětlení: přední světlomet svítící bíle (může svítit i přerušovaně neboli blikat, pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena), zadní svítilna červené barvy (může svítit přerušovaně) plus zdroj elektrického proudu (dynamo nebo baterie s kapacitou svícení po dobu nejméně 1,5 hodiny)



Autor: Milan Holakovský