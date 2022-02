„Brzy ráno se mi podařilo dovolat mamince. Plakala do telefonu a řekla, že jsou s tatínkem schovaní ve sklepě, že nad nimi lítají letadla a v dálce dopadají bomby. Podle jejich informací, je místní letiště zničené, prý ho Rusové rozbombardovali. Je to hrozná situace, když vím, že jim nemohu pomoci,“ říká Kurman.

„Nejhorší ze všeho je, že od rána nemáme vůbec žádné zprávy o mém bratrovi. Je mu čtyřiačtyřicet let, je strážcem armádního skladu. Podle rodičů zaútočily bomby i na tento sklad. Myslíme na nejhorší. Je to strašná situace,“ líčí Vladimír.

Vladimír je s manželkou a dcerou ve Slaném v bezpečí, přesto prožívá kruté chvíle.

„Je nám strašně, když víme, že svým blízkým nemůžeme pomoci, nemůžeme odjet domů. Je tam válka,“ říká Kurman a rozpláče se.

„Chtěl jsem, aby rodiče a bratr přijeli za námi. Ale není to možné. Přes hranice by se patrně ani teď nedostali. Bratr je voják, toho by ani nepustili. Je to naprosto zoufalá situace. Nemůžeme nijak pomoci. Jenom se modlíme, aby se nepřerušilo telefonické spojení a internet. Člověk zkrátka potřebuje vědět, že jsou naživu a jak se jim daří. Nevíme, zda byly rozbité i nějaké civilní domy, nevíme nic. Hlavně, aby se nepřerušilo spojení,“ dodává Vladimír.

Video z města Ivano-Frankivsk, odkud pochází obránce našeho B-týmu Vadim Červak a kde bydlí jeho rodiče a bratr.



Vadime, přejeme si, ať je celá tvá rodina v pořádku! #acsparta pic.twitter.com/XzLQTXg6Gf — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 24, 2022

Kde leží Ivano-Frankivsk?

Ivano-Frankivsk je historické město a správní středisko v Ivanofrankivské oblasti na západě Ukrajiny. Po Lvově je největším kulturním a hospodářským střediskem západní Ukrajiny. Je centrem jihovýchodní Halyčyny, která se tradičně nazývá Pokutí (Pokucie). V roce 2006 zde žilo přes 220 000 obyvatel a společně s přilehlými rajóny tvoří půlmilionovou aglomeraci.