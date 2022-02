Vlastní pílí se vypracovali

Strach z toho, co bude, mají i manželé Natalya (38) a Mykola (47) Pitsur, žijící a podnikající ve Slaném už dvacet let. Pocházejí ze západní Ukrajiny. Společně vychovávají dvě děti ve věku 14 a 12 let, které se v Čechách narodily.

Natalya a Mykola se seznámili až v Česku, konkrétně ve Slaném v továrně Linet, kde začínali kdysi jako dělníci, přestože ve své domovině oba vystudovali odborné školy.

Postupem času se díky vlastní píli a ctižádosti vypracovali na vyšší pozice, a jak potvrzuje Mykola, přátelství se zakladatelem továrny Zbyňkem Frolíkem trvá dodnes.

Z jejich spolupráce se následně vyprofilovalo i Mykolovo podnikání. Dnes má úspěšnou pracovní agenturu a stavebnictví, Natalya úklidovou firmu a v době covidové otevřela ve městě i Hair studio a barbershop.

Zájem o české občanství

„Pocházím z vesnice Jablunivka, což je na západní Ukrajině, která byla kdysi coby Zakarpatská Ukrajina součástí Československa. Máme tam příbuzenstvo - babičku, strejdy a tety. Jsme v kontaktu, telefonujeme si. Bojí se všichni. Situace je velmi napjatá. Na Ukrajině nyní vyhlásili, že v případě konfliktu by ve věku od 18 do 60 let měly nastoupit do války i ženy. Tím, že zatím nemáme české občanství, se to týká i nás,“ potvrzuje Natalya Pitsur, která má i české kořeny ze strany dědečka, jenž pocházel z Ústí nad Labem.

Vzhledem k tomu, že v Čechách s mužem zakotvili natrvalo, koupili si zde dům a podnikají, v nově nastalé situaci by rádi požádali o české občanství.

„Trvalý pobyt byl pro nás vždy dostačující. Teď je ale všechno jinak. I my bychom potřebovali více jistoty, že nás s manželem nepovolají do boje, když zde žijeme ve svobodné zemi a jsme tu i s dětmi doma,“ dodala Natalya.

Přestávají fungovat úřady

Vzhledem k tomu, že se od počátku týdne začala situace na východě Ukrajiny vyostřovat, má od příbuzných potvrzeno, že řada rodin z Kyjeva nebo Charkova od pondělí prchá před možným konfliktem a stahují se na západní Ukrajinu.

„Většinou lidé vyhledávají azyl u příbuzných, protože prodat dům v jejich bydlišti na východě je aktuálně prakticky nemožné. Berou nejdůležitější věci a chtějí si zachránit život, kdyby něco vypuklo. Stovky lidí odcházejí i do Ruska, kde mají také příbuzné,“ popisuje Natalya a dodává: „Do Slaného už za námi přijela i naše známá z Kyjeva, které jsme poskytli ubytování. Všechno je teprve na počátku, lidé se ale v nastalé situaci jen velmi těžko orientují, navíc někde přestávají fungovat úřady. Všichni si hlavně přejí, aby napětí nepřerostlo v něco horšího a nebyla válka,“ dodává Natalya.

Hrozba mobilizace

Stejně jako její manžel Mykola má obavy z toho, že ruský prezident Vladimir Putin se nezastaví a půjde dál.

„Putin je teď jako zraněný medvěd. Jde z něho strach a nikdo neví, co může udělat. S nikým nekomunikuje, rozhodne a jede. Velké mocnosti jako je Amerika a Rusko ohledy neberou a klidně budou mezi sebou bojovat třeba na ukrajinském teritoriu a nakonec prolijí krev nevinných lidí. Myslím si, že v jedenadvacátém století by to tak být nemělo a měly by zvítězit diplomatické dohody. Obávám se, že s Putinem ale moc domluva nebude,“ soudí Natalya.

Co s námi bude? řeší lidé v Donbasu. Dospělí muži nesmí překročit hranice

Její slova doplnil manžel Mykola: „Jedna věc je, co Putin říká a druhá, co si myslí. Podle nás ale něco chystá, proč by jinak soustředil tolik armády a investoval do toho velké peníze. Zatím povolali jen vojáky ze záloh, ale i nad námi visí hrozba mobilizace. Podle nejčerstvějších informací posílá armádu na svoje hranice i Maďarsko, aby kontrolovala lidi, kteří budou chtít z Ukrajiny utéct před konfliktem. Asi nejvíce ze všeho nám vadí, že se Putin chová, jako kdyby mu Ukrajina patřila. Dělá si, co chce. Bojíme se jeho agresivity. Jako by vůbec nerespektoval, že jsme roky nezávislý stát. Jemu se zkrátka nelíbí, že se někdo rozvíjí. Potřebuje, aby byla chudoba a mohl vládnout diktát“.

„Bojíme se, že bude válka, jenom blbec se nebojí. Máme strach. Dvě stě tisíc lidí je nachystáno k útoku a další přibývají. Vše je připraveno - tanky, polní nemocnice, vojáci. Proč by toto všechno dělali, kdyby o nic nešlo? Pokud se někdo rozhodně zmáčknout tlačítko, bude zle,“ dodává.

„Asi ze všeho nejhorší je pro nás to, že máme příbuzenstvo jak na Ukrajině, tak v Rusku. Jakýkoli válečný konflikt by navždy poškodil naše vztahy. Nezbývá, než věřit, že všechno dopadne dobře a byl to jen zlý sen. Budeme se modlit,“ uzavřel Mykola Pitsur.