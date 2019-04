Úklid – a zase úklid. O tomto víkendu i o tom příštím

Střední Čechy – Tipy Středočeské centrály cestovního ruchu na akce, jež by si lidé neměli nechat ujít, mají často nádech kultury, historie, poznávání, někdy i romantiky – tentokrát se ale bude makat. Naplno. Na kole. V Kutné Hoře. Ta od pátku do neděle patří Grand Prix Kutná Hora; prvnímu závodu sezony v sérii Českého poháru MTB 2019 – STRABAG Cupu. Jistě to potěší nejen milovníky horských kol, ale všechny příznivce cyklistiky.

Pozornosti dále Lucie Vurbsová jménem krajské turistické centrály doporučuje kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko – a v tomto případě místa konání ani nelze vyjmenovat. Jejich počty se šplhají do stovek, zapojených dobrovolníků pak budou tisíce. Většinou se uklízet vydají v sobotu, avšak nemusí to být pravidlem. „Do celosvětové akce se města a obce ve středních Čechách zapojí již tradičně," připomněla Vurbsová. Vedle radnic se organizátory lokálních úklidů počínajících černých skládek i „běžného" nepořádku stávají spolky, školy, jednotlivci i firmy. Pořadatelé, kteří příchozím mohou nabídnout pytle a rukavice, o konání jednotlivých akcí dávají vědět na webových stránkách projektu www.uklidmecesko.cz, ale i dalšími způsoby – třeba na sociálních sítích nebo vyvěšováním plakátů. Pro příští týden už s předstihem Vurbsová upozorňuje na výběr z celé řady možností. Hornické muzeum Příbram nabídne již od pondělka na Březových horách program Velikonoce v hornickém domku – prozatím pro objednané školní skupiny, ale o víkendech i pro širokou veřejnost. Přichystáno bude předvádění velikonočních zvyků a obyčejů, ukázky lidových řemesel a rukodělných prací spjatých s Velikonoci – a to se zaměřením na podobu velikonočních svátků v hornické domácnosti na počátku 20. století. Proč nemohu spát aneb Příběh Osvobozeného divadla je název koncertně-divadelního programu připomínajícího éru první republiky, který na úterní večer chystá Mělnické kulturní centrum. Představení s hlavním důrazem na hudební složku připomene jednu z nejvýznamnějších avantgardních scén první poloviny 20. století. Více ke koukání nežli k poslouchání to naopak v příštím týdnu od čtvrtka do neděle bude v Lysé nad Labem. Výstaviště hostí 18. výstavu narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin spojenou se zahradnickými trhy. Také uši si nicméně přijdou na své: nebude chybět poradenská služba pro zahrádkáře ani doprovodný program. Rovněž na Nymbursko, ale pro změnu do Poděbrad zamíří druhou dubnovou sobotu motorkáři. Jízdou Praha – Poděbrady bude tradičně zahájena motocyklová sezona. Tentokrát se akce chystá na 13. duben, kdy se očekává, že se formace motorek objeví v lázeňském městě kolem poledne. V plánu je pak spanilá jízda, která povede od náměstí Jiřího z Poděbrad přes ulice Komenského a Lázeňská až na kolonádu. Také o příštím víkendu se nicméně bude uklízet. Od 12. do 14. dubna se chystá akce Čistá řeka Sázava, v jejímž rámci budou dobrovolníci uklízet z lodí i břehů. Již nyní se účastníci mohou přihlašovat prostřednictvím www.cistarekasazava.cz – a pozor: na třech z pěti úseků již organizátoři dokonce registraci ukončili.

