Ukazatele rychlosti dokážou řidiče ukáznit. Bude jich proto víc

Střední Čechy – Šestadvacet inteligentních ukazatelů rychlosti na silnicích II. i III. tříd a 12 úsekových detektorů rychlosti, jež s výjimkou jediného (konkrétně v Nové Rabyni) mají být instalovány na frekventovanějších komunikacích II. tříd. To jsou nově chystané technické vychytávky takzvaného aktivního monitoringu, které by měly přispět k posílení bezpečnosti provozu na „nehodových úsecích“ – a to jak ve městech či obcích, tak mimo ně.

Zpomalovací radar, ilustrační foto. | Foto: Deník / Oldřich Hájek

Střední Čechy – Šestadvacet inteligentních ukazatelů rychlosti na silnicích II. i III. tříd a 12 úsekových detektorů rychlosti, jež s výjimkou jediného (konkrétně v Nové Rabyni) mají být instalovány na frekventovanějších komunikacích II. tříd. To jsou nově chystané technické vychytávky takzvaného aktivního monitoringu, které by měly přispět k posílení bezpečnosti provozu na „nehodových úsecích" – a to jak ve městech či obcích, tak mimo ně.

O jejich pořízení pro lokality, kde se často bourá, nebo v souvislosti s nepřiměřenou rychlostí došlo ke zraněním se smrtelnými následky, usiluje středočeské hejtmanství. Kraj se tak bude ucházet o získání peněz z prostředků SFDI – Státního fondu dopravní infrastruktury, odsouhlasili v pondělí radní. Pokud vše klapne, za pořízení a instalaci techniky s celkovými náklady 17,1 milionu korun kraj zaplatí ze svého jen zlomek: 2,6 milionu. Dobře přitom ví, co čeho jde, vyplývá z pondělního vysvětlení radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO). „Náš záměr vychází z dobrých zkušeností získaných z předchozího, již ukončeného projektu," připomněl radní dřívější montáž inteligentních ukazatelů rychlosti v 87 obcích. „Pro zajištění bezpečnosti provozu a jeho plynulosti se skvěle osvědčily. Proto chceme v nastaveném trendu pokračovat a v rámci projektu „Bezpečný Středočeský kraj II" získat od SFDI finanční příspěvek v maximální možné míře: 14,5 milionu korun," konstatoval Petrtýl. Žádost o dotaci kraj podá ještě do konce února, s montáží se v případě získání peněz počítá do konce letošního roku – a dále se plánuje, že v letech 2019–2023 kraj ročně vyčlení ze svého rozpočtu po milionu korun na náklady spojené s provozem těchto zařízení. Zmiňované období představuje takzvanou udržitelnost projektu, jejíž zajištění je podmínkou pro získání dotace. Místa, kde by měly být elektronické ukazatele a měřiče nově umístěny, vybírali krajští úředníci nejen společně s týmem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, ale také s policisty. Jednali také s představiteli radnic, kteří přikývli na znamení souhlasu. Vybrané lokality, kde by měly být umístěny inteligentní ukazatele rychlosti Obec Číslo silnice Km staničení nebo místopis Příbram III/11811 ulice Obecnická Příbram III/11812 ulice Sázky Divišov II/111 ulice Štemberská Koleč III/10144 staničení 1,600 Hořešovice II/237 staničení 34,720 Hospozín III/23933 ulice Na lánech Přičina II/229 staničení 19,95 Lišany II/229 staničení 32,950 Zlonice II/118 ulice Dvořákova Mnichovice II/508 křižovatka ulic Husova-Struhařovská Mnichovice II/335 ulice Ondřejovská od křížení s ulicí Mirošovická Kostelní Lhota II/611 střední část obce Nymburk II/331 ulice Drahelická Milovice II/332 ulice Mírová - ulice 5. května Mnichovo Hradiště (Dobrá Voda) II/268 staničení 9,200–9,300 Dřevčice II/610 ulice Pražská směr Vinoř Dřevčice II/610 ulice Pražská směr Brandýs Ostrá II/331 příjezd do obce Dobrovice III/27511 ulice Kosořická Domousnice II/280 staničení 8,000 Charvátce, Jabkenice II/275 staničení 18,000 Vojkovice II/101 příjezd od Zlosyně Olovnice III/24019 ulice Kralupská Mšeno - Vojtěchov III/25931 staničení 1,000–1,500 Mělnické Vtelno II/274 ulice Chorušická-příjezd od Chorušic Katusice II/259 staničení 11,000–11,300 Vybrané lokality, kde by měly být umístěny úsekové detektory rychlosti Obec Číslo silnice Km staničení nebo místopis Příbram II/118 ul. Balbínova Rabyně III/1027 Nová Rabyně staničení 6,000–6,500 Davle II/102 staničení 12,700–14,600 Beroun II/605 křižovatka ulic Koštálkova-ul. Kollárova Kladno II/101 ulice Vrapická Český Brod II/330 příjezd od Klučova - staničení 0,580–0,100 Mukařov II/113 ulice Školní Kralupy nad Vltavou II/101 ulice Generála Klapálka Březina II/610 staničení 55,300–55,500 Benátky nad Jizerou II/610 staničení 25,800–26,000 Malá Bělá (Bakov nad Jizerou) II/276 staničení 12,000–11,500 Nehvizdy II/611 ulice Pražská Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Autor: Milan Holakovský