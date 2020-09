ON-LINE reportáž o koronaviru sledujte ZDE.

Řídicí skupina Krizového štábu Středočeského kraje na Vojtěchovo oznámení reagovala rozhodnutím, že do škol, které kraj zřizuje, pošle pět respirátorů třídy FFP2 pro každého učitele. Celkově vypravených 25 tisíc respirátorů má předcházet dalšímu šíření nákazy – a tím přispět k ochraně jak vyučujících v krajských školách, tak jejich svěřenců.

Distribuce respirátorů začala už ve čtvrtek, a to rozvozem na sedm výdejních míst. Tam si je v pátek mají vyzvedávat zástupci škol – a od pondělka by respirátory měli mít k dispozici jejich příjemci z řad učitelů. Dá se očekávat, že někteří se pak pustí do řešení úlohy z malé násobilky: 8 x 5 = 40. Jako životnost respirátoru se totiž zpravidla udává osm hodin – a leckteří se zřejmě budou ptát, co bude dál zhruba po dvou týdnech, až všech pět kusů skončí po použití v odpadu.

Školám zřizovaným krajem se koronavirové problémy nevyhýbají. Uzavřeny jsou kvůli nim aktuálně tři – Gymnázium Říčany, Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno a Základní škola speciální Psáry. Omezený provoz má dále 25 škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem. Podle informací Jana Chuchlera z odboru školství krajského úřadu se z větší části jedná o gymnázia – a nejvýrazněji jsou zasaženy okresy Kladno a Mělník.