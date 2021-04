/FOTOGALERIE/ Koronaviru navzdory. Den učitelů, který v našich končinách připomíná výročí narození Jana Amose Komenského, byli kantoři v Mnichovicích na Praze-východ zvyklí slavit školním plesem. Ten se v březnu konával každý rok – a jiné to nebylo ani letos, když platí přísná omezení v rámci opatření proti šíření koronaviru.

On-line ples ke Dni učitelů 2021. | Foto: archiv Petry Peckové

Na facebooku se o tom zmínila středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN), která je v Mnichovicích starostkou. Neprozradila však prostřednictvím sociální sítě nic, co by mělo zůstávat utajeno; účastníci žádné ze současných opatření neporušili. Přece jen to bylo letos jiné než dřív; ostatně stejně jako už loni: ples se uskutečnil v on-line podobě.