U Českého Brodu musí řidiči počítat s omezením. Jezdí se po provizorním mostku

Na hlavním silničním tahu Kolín – Praha pokračují práce na rekonstrukci mostu poblíž Českého Brodu. Přesněji řečeno, most se zbourá a místo něj Ředitelství silnic a dálnic postaví nový. Hotovo by mělo být zhruba koncem září. Zatím auta proudí po provizorně vybudovaném mostku a provoz řídí semafory. Řidiči by tak měli počítat s omezením rychlosti a tvorbou menších kolon.

