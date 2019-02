„Ještě raději ale budeme, když pak budete hojně navštěvovat střední Čechy,“ připomněl, jaký je smysl prezentace na veletrhu.

Jako kraj lákající nejen k turistickým aktivitám, ale nabízející i řadu příležitostí filmařům (a to v příznivé vzdálenosti od Prahy) představil region vedoucí středočeské filmové kanceláře Marek Černoch. „Máme nejen spoustu nádherných hradů a zámků, ale i industriálních památek,“ připomněl. Na to, že nadšení mohou vyvolat i opuštěné průmyslové areály, i když jsou vlastně ošklivé, upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

„Filmaři vyhledávají i brownfieldy – třeba když točí válečné filmy,“ poznamenala. S tím, že i takováto propagace je vítaná. Jedním dechem ale zdůraznila, že kraj má skutečně pestrou nabídku všemožných půvabů i pro ty, kteří by si rádi připadali jako v pohádce.

Tu ostatně přímo na stánku představujícím středočeská lákadla mohou návštěvníkům připomínat historické oděvy zástupců zámku Loučeň. A vlastně i keltské úbory pracovnic Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Zastoupení ovšem mají i další partneři a příspěvkové organizace kraje představující své aktivity nebo jednotlivé mikroregiony.

Chvílemi se, jak Deník zaznamenal, tvořily fronty u některých pultů s propagačními materiály, jindy zas u pípy s benešovským pivem (což na podobných akcích patřívá ke spolehlivým lákadlům pozornosti). Hlavně však jde o informace – a návštěvníci mají zájem o cokoli: od možností cyklistických výletů a dalších pohybových aktivit přes poučení při návštěvě památek až po možnosti ničím nerušeného odpočinku a relaxace v inspirujícím prostředí. Potvrdily se přitom předpoklady, že mezi nejžádanější materiály se zařadí i zbrusu nová mapa středočeských pivovarů nabízejících exkurze.

Pochvala hned na úvod

Krajský stánek není po vstupu do veletržních prostor třeba hledat: stačí zvednout zrak. Nad ostatními expozicemi vyčnívá jako maják. A jsou-li navíc střední Čechy pěkně uprostřed, mohou svou nepřehlédnutelností posloužit návštěvníkům procházejícím jedním z výstavních sálů jako orientační bod.

Zblízka pak zaujme třeba fotokoutek, který zabírá významnou část stánku; vlastně je to spíš fotokout. Zájemcům nabízí možnost nechat se zvěčnit v prostředí zámecké zahrady ve Žlebech nebo s novým maskotem středních Čech – kreslenou postavičkou Karlíka, mláděte pratura.

S tím, co na stánku viděla, hejtmanka Jermanová netajila spokojenost. „Jsem potěšena, že se Středočeská centrála cestovního ruchu konečně chopila svého úkolu propagovat Středočeský kraj,“ uvedla ve svém úvodním proslovu.

Někteří jsou sólisté

Vedle stánku propagujícího největší lákadla středních Čech na jedné hromadě se s různými výsečemi z kraje lze setkávat v rámci veletrhu i na dalších místech. Tradičně samostatně a ve vzájemném sousedství se prezentují mělnické regionální muzeum a Hornické muzeum v Příbrami. Další lokality jsou představeny v rámci jiných celků.

Třeba Kutná Hora je významnou součástí prezentace České inspirace; seskupení měst na seznamu světového dědictví UNESCO. Na stánku České biskupské konference je k nepřehlédnutí Stará Boleslav, stejně jako hned za rohem, u Federace židovských obcí v ČR, zase Brandýs nad Labem a Březnice.

V rámci velké expozice ministerstva kultury se lze blíže seznámit třeba s hrady a zámky spravovanými Národním památkovým ústavem (jeho skládačka věnovaná Středočeskému kraji jich představuje čtrnáct a jako patnácté zahrady pod Pražským hradem) nebo s Lidicemi. Samostatně se pak představují i komerční aktivity zaměřené do středních Čech.

Návštěvníky lákají i sousedé

Ten největší stánek se zastoupením Středočeské centrály cestovního ruchu a jejích partnerů zjevně těží z výhodného sousedství. Vedlejší Jihočeský kraj vyrukoval s tanečním vystoupením s houslovým doprovodem, které je přímo učebnicovou ukázkou toho, jak pouhá trojice lidí může v jediném okamžiku zcela ovládnout pozornost nejméně tří stovek párů očí. Z takového představení v uličce mezi oběma stánky mohou střední Čechy mít jen prospěch.

Mimochodem – Jihočeši v jednotných tričkách s odkazem na Vltavu se na veletrhu hlasitě hlásí tomu, co je středními Čechami spojuje: právě tato řeka. S Jihočechy však má Středočeský kraj společného mnohem víc, než jen Vltavu. Třeba i Toulavu – což je turistický region na pomezí Příbramska (místní by to jistě – a právem – opravili na Sedlčansko), cípu Benešovska, části Táborska (zde by se ještě slušelo samostatně připomenout Bechyňsko) a Písecka (opět s výhradou; přesnější by byl důraz na okolí Milevska).

Na připomenutí středních Čech došlo ve čtvrtek také ve veletržní expozici Ústeckého kraje. Tam odpoledne křtili Cykloprůvodce Labská stezka 2019. Představuje atraktivní putování podél Labe v délce 1300 km – od pramene v Krkonoších až k Severnímu moři (a to i s odbočkou do Prahy).

28. středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World zahájil ve čtvrtek 21. února den určený odborníkům. Pro veřejnost je otevřen v pátek 22. února odpoledne, v sobotu 23. února od dopoledne do večera a v neděli 24. února od dopoledne do odpoledne.